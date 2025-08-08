Carolina Cerezuela y Carlos Moyá arropan a la esposa de Jaime Anglada tras el grave accidente del artista: visita en el hospital y máxima preocupación

Jaime Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, permanece en coma inducido en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga en Palma la pasada madrugada. El cantante, de 52 años, circulaba en moto cuando fue embestido por un joven de 20 años que ya ha sido detenido. Horas después del suceso, Carolina Cerezuela y su marido Carlos Moyá, grandes amigos del músico, se han acercado al Hospital de Son Espases para interesarse por su estado y acompañar a la familia en este delicado momento.

Así lo ha relatado el periodista Julián Aguirre en YAS Verano, donde ha explicado que la cantante y actriz ha acudido junto a su marido, amigo íntimo del cantautor mallorquín, para arropar a Pilar Aguiló. La esposa del músico permanece a su lado desde que ingresó de madrugada en "estado crítico" tras el accidente. Muy pendientes de su evolución están también sus hijos, Jaime y Julia, que no se separan de su madre en estos momentos tan complicados.

Una relación "familiar" con Carolina Cerezuela

Jaime Anglada nació en Palma de Mallorca el 13 de septiembre de 1972 y se ha convertido en una de las figuras más representativas de la música de autor en Baleares. Cantautor, compositor, actor y presentador, ha construido una carrera sólida que combina talento artístico, compromiso social y una conexión profunda con el archipiélago.

Además, formó un dúo musical junto a la actriz y presentadora Carolina Cerezuela (45). El proyecto nació en 2015, de la mano de una iniciativa benéfica y se consolidó con discos y más de 60 conciertos por España y el extranjero. La última vez que subieron juntos a un escenario fue en enero de este año, durante un festival en Palma de Mallorca, donde Anglada invitó a su compañera para recordar sus grandes éxitos.

Cómo se produjo el accidente

Anglada circulaba con su motocicleta cuando, de forma repentina, se encontró de frente con un coche que venía en sentido contrario. El conductor del turismo giró bruscamente hacia otra vía y el cantante, sin margen de reacción, terminó estrellándose contra él. Varios testigos tomaron la matrícula del vehículo, un dato clave que permitió a la Policía localizar al joven de 20 años que se dio a la fuga. A su llegada, los agentes facilitaron la información a los investigadores, que iniciaron las gestiones para detenerlo, mientras se activaban de urgencia los servicios sanitarios ante la gravedad del accidente.

Los efectivos del Samu 061 comprobaron en el lugar que el artista había sufrido un traumatismo craneoencefálico de extrema gravedad. Tras estabilizarlo, fue trasladado de inmediato al hospital Son Espases, donde permanece ingresado en coma inducido.