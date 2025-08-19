Jaume Anglada sale de la UCI y recibe la visita de Carolina Cerezuela y su marido, Carlos Moyá

La presentadora Carolina Cerezuela y su marido, el tenista Carlos Moyá, acudieron este lunes al Hospital de Son Espases para visitar a Jaume Anglada, que evoluciona favorablemente tras ingresar de urgencia en la madrugada del pasado 8 de agosto por un accidente de tráfico en Palma de Mallorca. El cantante mallorquín, amigo del rey Felipe VI, circulaba en su moto cuando un vehículo que se desvió de la vía colisionó contra él. Ingresó en la UCI en estado crítico, pero ya ha subido a planta. Este pasado fin de semana conocíamos que se le había retirado la sedación.

Cerezuela permanece pendiente de la última hora de su amigo, quien fuera el otro brazo de su dúo musical, desde que este fuera hospitalizado. Lo demostró cuando, solo unas horas después del accidente, acudió al hospital para arropar a la mujer de este, Pilar Aguiló, y a sus dos hijos, Jaime y Julia. No obstante, en esta segunda visita al centro, los pronósticos son más esperanzadores. Once días después del suceso, ha recuperado la conciencia. Quizás por ello la cantante se personó de nuevo en Son Espases: tras el susto y los días de incertidumbre, ver a su amigo fuera del coma, sentir su presencia de otro modo, suponía un alivio. La cantante acudió al centro con un vestido estampado y sandalias. Cubría su rostro con unas gafas de sol.

Su dúo musical con Carolina Cerezuela

Jaime Anglada nació en Palma de Mallorca el 13 de septiembre de 1972 y se ha convertido en una de las figuras más representativas de la música de autor en Baleares. Cantautor, compositor, actor y presentador, ha construido una carrera sólida que combina talento artístico, compromiso social y una conexión profunda con el archipiélago. De hecho, formó un dúo musical junto a la actriz y presentadora Carolina Cerezuela. El proyecto nació en 2015, de la mano de una iniciativa benéfica y se consolidó con discos y más de 60 conciertos por España y el extranjero. La última vez que subieron juntos a un escenario fue en enero de este año, durante un festival en Palma de Mallorca, donde Anglada invitó a su compañera para recordar sus grandes éxitos.

El rey Felipe VI, pendiente de su amigo

Anglada ya ha pasado por dos delicadas operaciones y los médicos prevén que deba volver al quirófano para tratar las lesiones que sufre en la mandíbula y en ambas muñecas. Aunque su vida no corre peligro, la preocupación en torno a su estado de salud es evidente, sobre todo entre su círculo más cercano. No obstante, la situación se dirige a buen camino. "Ha experimentado una sensible mejoría en estos últimos y se encuentra mucho más estable", recoge el último parte médico, tal y como señalan este martes desde ABC.

El accidente ha tenido también una gran repercusión en la Casa Real española. Tanto la familia del artista como los Reyes de España siguen de cerca cada parte médico. Como ya contamos, fue la pasión por la vela la que unió a Anglada y al entonces príncipe Felipe hace más de una década. Desde aquel primer encuentro en alta mar, ambos han mantenido una estrechísima relación que con los años se ha convertido en una amistad sólida y muy personal. De hecho, antes de la final de la Copa de Vela de Mapfre vimos al monarca disfrutar de un concierto de su amigo en el Real Club Náutico de Palma e incluso días después, el 4 de agosto, el artista asistió, acompañado de su mujer, a la recepción de verano del Palacio de Marivent. "La gente puede estar de acuerdo o no con la institución, pero el Rey merece muchísimo la pena como persona", confesó entonces el cantautor.