Álvaro Muñoz Escassi pone tierra de por medio y viaja a Colombia con una misteriosa acompañante

Protagonista de uno de los culebrones más completos de la temporada (ruptura, amantes, mails, extorsión, denuncia, nueva ilusión...), el jinete está decidido a mantenerse alejado del foco mediático hasta que amaine la tormenta y Tarifa, donde ha pasado unos días con su familia y amigos, se le ha quedado corto. Por eso, Escassi ha hecho las maletas y ha cruzado el charco para disfrutar de unos días en Cartagena de Indias, Colombia. Por supuesto, no lo ha hecho solo.

Acompañado por una misteriosa mujer con la que se mostraba muy cómplice, el ex de Lara Dibildos y María José Suárez fue captado mientras contemplaba uno de los mejores atardeceres de la ciudad desde Café del Mar, un legendario local situado sobre la muralla. Relajado, simpático y muy natural, el empresario charló con su acompañante, con la que marcó distancias al darse cuenta de que unos turistas lo habían reconocido, según TardeAR.

Horas antes, Álvaro había compartido una imagen a través de las redes sociales en las que aparece en una exótica terraza tomando un café. Eso sí, no daba pistas sobre la ubicación, que ahora ha quedado desvelada.

Está siendo un verano agitado para Escassi, que acudió a De Viernes para dar explicaciones con la esperanza de contener el tsunami que se avecinaba. Aseguró que no había sido infiel a María José Suárez porque eran una pareja abierta y que Valerí, la transexual colombiana con la que la engañó, le había extorsionado. Aseguró, además, que su relación con Hiba Abouk (que adelantamos en primicia en este digital) no era más que una amistad. Sin embargo, sus declaraciones solo echaron más leña al fuego y mientras que las dos primeras desmintieron la versión del jinete, desde Informalia desvelamos que los 'amigos' Álvaro e Hiba habían desatado su pasión en un hotel Only Adults de Túnez.

Y el culebrón no ha terminado todavía: Escassi demandó a Valerí por presunta extorsión, ella lo ha demandado a él por injurias y María José Suárez estudia emprender medidas legales por dañar su imagen pública y su honor. Hiba, de momento, se ha retirado de escena. Continuará...