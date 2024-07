Primicia: Hiba Abouk pasó un finde loco con Escassi en un exclusivo Only Adults de Túnez: la otra escapada de los tortolitos

Negaron que lo suyo fuera nada más que una amistad tras acudir juntos a la fiesta de El Turronero, tal y como adelantó Informalia, pero la mentira tiene las patas cortas. Este martes, Pepe del Real aseguraba que habían disfrutado de un retiro exprés en Cádiz durante el último fin de semana y este digital, además, ha podido saber por fuentes de toda solvencia que la escapada gaditana de los dos tortolitos no ha sido la única: unos días antes, Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk también disfrutaron de un apasionado fin de semana en un exclusivo hotel Only Adults situado en la costa de Túnez.

Fueron concretamente tres días: del jueves 11 al sábado 13 de julio. Ese mismo viernes 12, María José Suárez se sentaba en el plató de De Viernes para despotricar contra el jinete y afirmar que era un infiel y un mentiroso, cualidades de las que ella personalmente había informado a Hiba Abouk: "Sí, la he llamado, porque mi lema en la vida es hacer con los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo. La avisé de la información que iba a salir", dijo. Pues bien, la actriz, de origen tunecino, hizo oídos sordos a las advertencias de la dolida Miss y viajó con Escassi a Hammamet, una localidad tunecina a orillas del Mediterráneo conocida como la 'ciudad del jazmín'.

Aquí, en un entorno de ensueño, Hiba olvidó a las amantes 'trans' y las supuestas extorsiones en los brazos de Escassi, que se mostró encantador con su nueva amiga. En Informalia hemos visto las imágenes y no se escondieron: él con bañador clásico de color gris y estampado más claro, ella con bikini negro de braga tanga y su característico pelo rubio/rosa, que se tiñó hace un mes por exigencias del guion. Pasearon cogidos de la mano a orillas del Mediterráneo, testigo de tórridos abrazos regados con besos apasionados. También disfrutaron de un romántico atardecer desde una de las terrazas del hotel, sentados tan juntos que ella se deja caer amorosa sobre el pecho del sevillano. Un auténtico derroche de física y química muy alejado del que tienen dos amigos que, como ellos mismos aseguraron, apenas se conocen.

Álvaro e Hiba se alojaron en La Badira, un lujoso resort solo para adultos con espectaculares vistas al mar que resulta el perfecto y romántico escenario para una escapada en pareja. El jinete y la actriz ocuparon una suite de la cuarta planta, con un amplio dormitorio, sala de estar y terraza con jacuzzi privado que cuesta unos 500 euros la noche.

Última parada: Cádiz

Este martes, Pepe del Real ha anunciado que la pareja del verano ha pasado el fin de semana en Tarifa, en una casa alquilada donde se han mantenido alejados de miradas indiscretas. La actriz ha regresado ya a la capital y se ha mostrado esquiva con las preguntas de la prensa pero no ha negado la relación: "No voy a responder a nada. Respeto tu trabajo pero no voy a hablar de eso". Hace unas semanas se mostraba más tajante: "Ya lo ha dicho él, somos amigos y no hay nada más".

La revista Semana, además, lleva en su portada una de las últimas citas de Escassi e Hiba, en Madrid. Fue el pasado 18 de julio en un restaurante italiano, del que entraron y salieron por la puerta trasera. Dentro disfrutaron de un almuerzo en un reservado privado.

