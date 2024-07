"Hiba Abouk está horrorizada": así se encuentra la actriz tras las declaraciones de María José Suárez

Hiba Abouk se ha convertido en otra de las protagonistas en el culebrón con fatídico desenlace entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Todo tras la conexión que demostró tener con el jinete en la comunión de la nieta de El Turronero, algo que Informalia ya adelantó el pasado 29 de junio.

Sobre la protagonista de El Príncipe se pronunció María José Suárez el pasado viernes en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. La modelo, que también habló de la supuesta amante trans de su ex, se mostró indignada e incluso le reprochó a su ex que se mostrara muy cercano con los hijos de la actriz: "Me parece una falta de sensibilidad, de empatía, de estilo y de clase que tú, que lo acabamos de dejar, te pones a pasearte con los niños de Hiba por los cacharritos cuando mi niño se levanta ese mismo día y me dijo 'Mami, ¿y la comunión a la que me iba a llevar Álvaro?'. Me parece una falta de sensibilidad y empatía...".

La Miss España reconoció su sorpresa al enterarse de la reciente amistad entre su ex y Abouk, apenas unos días después de que ella misma anunciara su ruptura con el jinete: "Cuando veo lo de Hiba digo: 'Ah, pues qué rápido ha actuado'. La semana pasada fue a lo de Tarifa y coincidió con Hiba, que ni la conocía, y ahora están los dos ahí en la fiesta de El Turronero...".

Seguidamente, la de Coria del Río desveló que se puso en contacto con la actriz, que se separó del futbolista hispanomarroquí Achraf Hakimi tras sus implicación en un caso de violencia sexual: "No tengo ningún problema en reconocer que me he puesto en contacto con Hiba. Sé que Hiba no quiere verse envuelta en este asunto, por eso no te voy a hablar lo que he hablado con ella. Si quieres, pregúntaselo a Hiba", dijo en De Viernes.

Respecto a su conversación, también explicó: "Yo tengo, como mujer, tengo un lema en la vida, y es que hagas lo que quieres que hagan contigo en la vida. A mí me gustaría que si me estoy labrando mi profesión como se la está labrando Hiba Abouk que, por culpa de un personaje como este, que la está utilizando para darme celos a mí, para hacer una cortina de humo, se vea en una situación que no le corresponde. Moralmente, como mujer, me siento en la obligación de avisarla".

Y desveló el contenido del mensaje que le envió: "Le escribí un mensaje y le dije: 'Hiba, va a salir esto la semana que viene. Yo no soy quién para decirte 'Álvaro es esto o Álvaro es lo otro', simplemente te informo de esto que va a salir. Ahora tú, actúa en consecuencia", ha zanjado.

La reacción de Hiba Abouk

La actriz, madre de Amin y Naím, no ha dado declaraciones respecto a las palabras de la modelo en Telecinco. Isabel Rábago, sobre ella, ha dicho este lunes en Vamos a ver. "Hiba está horrorizada y no creo que vaya a desvelar los mensaje que tuvo con María José", ha asegurado la periodista.

"No hay ninguna relación, hay una amistad como bien ha dicho él y ya está. Está todo más claro que el agua", sí dijo Abouk el pasado 4 de julio tras ser preguntada por las noticias sobre ella y el jinete. "Sabéis que nunca me pronuncio sobre estas cosas, él ya se ha pronunciado. No hay absolutamente nada y ya está", contó. "Lo último que ha aclarado me parece lo verdadero y lo que realmente hay, que es que no hay absolutamente nada", zanjó.