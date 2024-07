María José Suárez, contundente tras contar su verdad sobre Escassi: "No tengo miedo de nada"

María José Suárez tenía un plan para la noche de este viernes: desmontar la versión de Álvaro Muñoz Escassi y desaparecer de la faz de la tierra (o al menos dejar de sentarse en los programas de televisión para hablar de su relación). Así las cosas, minutos después de dar réplica al jinete en ¡De Viernes!, la que fuera Miss España en 1996 ofreció sus primeras declaraciones a la prensa.

"Yo no tengo miedo de nada, yo ya he hecho mi entrevista, me he quedado a gusto y ya no tengo nada más que comentar sobre este asunto", sentenció la ex de Feliciano López a los micrófonos de Europa Press nada más salir de Mediaset.

Asimismo, María José aseguró que, tras esta entrevista pasada por caja en Telecinco, quiere centrarse en disfrutar el verano con su hijo. "Yo lo que quiero es pasar el verano con mi niño y disfrutar", señaló la modelo, dejando entrever que quiere cerrar este capítulo de su vida y centrarse en el futuro.

Sus conversaciones con Valerín

María José afirmó que la mujer 'trans' que había estado con Escassi no es una extorsionadora y que cree, realmente, que ella solo quería cobrar su dinero: "250 euros por hora. Yo le dije a un amigo que lo pagaran, no me parecía una niña que fuera de malas. Ella me dijo que tenía muchos clientes famosos, futbolistas... y que no le interesaba ir a la tele, pero quería que le pagaran lo suyo".

No obstante, Álvaro y un amigo suyo se negaron a pagar y se plantearon poner una denuncia. "Ella me dice que si la denuncian, se lo sirven en bandeja: les pone contrademanda y cobra. Les advierto y les digo que le den el beneficio de la duda, que le paguen y si a los días vuelve a pedir dinero pues ya que la denuncien", recordó la modelo. "A todo esto ella me cuenta que ha consultado con varios abogados. Le pregunto si les ha dado a todos el nombre de Escassi y me dice que sí. Esto es un tema muy goloso y ahora tengo que escuchar que soy yo la que lo filtra", se quejó.

Este amigo común de Álvaro y María José es el que se cita con Valerín y le paga los 1750 euros: "El documento lo redactan y no se lo dan a Álvaro para que lo firme, lo firman ellos y ya está, porque la firma no es la de Álvaro", aseguró. "Es el amigo el que le paga a ella, los 1500 euros que le debía Álvaro y 250 euros de propina. Una de las cláusulas del contrato es que en 48 horas, Valerín debía recibir el documento de retirada de la demanda, de lo contrario, lo que ella ha firmado no tiene validez. Como no lo recibe, ella empieza a llamar periodistas".

