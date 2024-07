Álvaro Muñoz Escassi y Hiba Abouk, pillados en Cádiz: fotos comprometidas

Hay que recordar que tras su ruptura con María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi se fue hasta Sanlúcar de Barrameda para participar en la macro fiesta que organizó José Luis López El Turronero con motivo de la comunión de su nieta a finales de junio. Tal y como adelantó Informalia, en este evento social se hizo evidente la reciente amistad entre el jinete y Hiba Abouk, que se separó del futbolista Achraf Hakimi hace unos meses tras su implicación en un caso de violencia sexual en Francia.

En el hotel les tocó las habitaciones muy cerca, y eso hizo que Álvaro se mostrara de lo más caballeroso cuando llegaron a la vez. El jinete ayudó a la actriz con sus equipajes y le hizo todo más fácil a una Hiba con la que luego también estuvo disfrutando de la velada y de los cacharritos que había instalados para delicia de todos los invitados.

La propia María José Suárez habló de esta amistad reciente en su entrevista en De Viernes: "Me parece una falta de sensibilidad, de empatía, de estilo y de clase que tú, que lo acabamos de dejar, te pongas a pasearte con los niños de Hiba por los cacharritos cuando mi niño se levanta ese mismo día y me dijo 'Mami, ¿y la comunión a la que me iba a llevar Álvaro?'. Me parece una falta de sensibilidad y empatía...".

También aseguró que le envió unos mensajes a la protagonistas de El Príncipe: "No tengo ningún problema en reconocer que me he puesto en contacto con Hiba. Sé que Hiba no quiere verse envuelta en este asunto, por eso no te voy a hablar lo que he hablado con ella. Si quieres, pregúntaselo a Hiba".

Las fotos de Escassi y Abouk en Cádiz

Ahora, cuando todavía no se ha cumplido un mes de la fiesta de El Turronero con Escassi y Abouk como invitados, se habla de la existencia de unas fotos de los dos por Cádiz. Según ha contado Pepe del Real en Telecinco, este miércoles podrían salir en las revistas. Con ellos también estarían los hijos de la intérprete, los pequeños Amín y Naím. Hay que recordar que poco antes de la comunión de la nieta del empresario, ambos coincidieron también en otro punto de Cádiz, en Tarifa, con motivo de las grabaciones de la nueva edición de Masterchef Celebrity. La actriz forma parte de la nueva lista de concursantes, mientras que el ex de Lara Dibildos volvió de forma puntual a las grabaciones del concurso de cocina en calidad de participante de la edición anterior, la número ocho.