Escassi, María José Suárez, los tríos y una bailarina del programa de Anne Igartiburu: baile de versiones

"Escassi no está dispuesto a perdonar a María José Suárez. Se siente traicionado y muy dolido. Hay ciertas partes de su vida que no quería que salieran a la esfera pública". Esto es lo que nos dice una persona que conoce muy bien al jinete. "Cree que se ha metido en un buen problema y que la responsable de que todo esto haya salido a la luz ha sido su ex", nos sentencian. "Y por supuesto no se va a quedar con las manos quietas. Quiere desaparecer por un tiempo e intentar darle normalidad al asunto, pero con María José tiene muchas cosas que aclarar".

Álvaro nunca se imagino tener que salir en televisión a explicar todo lo que contó. La imagen que se tiene de él es la de un playboy, un picaflor, un tipo al que no se le resiste ninguna mujer. El problema ahora radica en que "María José ha tirado por tierra esa imagen. Álvaro sabe que ha sido ella la que ha sacado todo esto a ella luz, y cree que el motivo es el despecho, facilitando toda la información a periodistas amigos suyos. Y ha sido ella la que ha dicho que el jinete le había dicho que se había acostado con hombres y con transexuales. Eso ha fastidiado muchísimo a Escassi. No le ha gustado nada que se sepa esa parte de su intimidad que se aleja tanto de su imagen pública", nos dice nuestra fuente.

Álvaro y María José no han hablado desde finales del mes de junio, cuando estalló todo el escándalo de Valeri. La Miss se afanó en ayudarle a solucionarlo todo y rápido, pero Álvaro no le hizo ni caso y entonces, viendo que las circunstancias la iban a arrastrar decidió "filtrarlo". "Ella habló con todos los periodistas que la llamaron y les contó su versión e incluso les pasó pruebas: mails, mensajes, incluso el supuesto contrato del pago, que ahora resulta que no lo hizo Escassi sino un amigo", nos aseguran.

Tríos con María José

Y esto es lo que no le va a perdonar el jinete. Según él, nunca debieron acabar así, pero es evidente que su relación no era idílica. Este último fin de semana, en De Viernes, una de las amigas de Escassi se sentó a hablar de los encuentros íntimos que ha tenido con ellos a lo largo de su relación, algo que le inquieta muchísimo a María José porque teme que se hable mucho más y llegue a oídos de su familia, su madre, sus hermanas y su hijo, Elías, fruto de su relación con el empresario Jordi Nieto, que apenas tiene seis años.

Fue precisamente él, el primer damnificado del caso Escassi. De hecho, en uno de los viajes que hizo el jinete a República Dominicana, hace ya más de tres años, se reencontró con María José, que por aquel entonces se había empezado a aburrir de la vida caribeña. Sus viajes a Madrid y a Sevilla cada vez eran más frecuentes y su matrimonio empezaba a hacer aguas. Pero, como dijo Escassi en su entrevista en De Viernes, fue él el detonante de su separación. Vivieron un idilio allí, ella se separó y continuaron juntos en España, hasta que él en un principio motivado por su trabajo en MasterChef, se trasladó de Coria del Río, donde vivían juntos, y volvió de nuevo a Madrid él solo. Ahí empezaron a enfriarse las cosas y María José empezó a desconfiar: Álvaro era un pájaro libre sin el control de nadie.

Nos cuentan que cuando él participó en el programa de baile de Televisión Española que presentaba Anne Igartiburu, también tuvieron problemas. Él se empezó a llevar demasiado bien con la bailarina con la que trabajaba y María José, cansada, se presentó en el plató. "El mal rollo se notaba en el ambiente. Era muy evidente que ella no confiaba en él. También es verdad que Álvaro siempre está dispuesto a todo".

Lo que no tiene explicación es que María José, conociendo a Álvaro, haya hecho todo esto. Ahora habrá que esperar a sus próximos pasos porque Valeri, de momento, no ha hablado por problemas legales, pero quién sabe si en los próximos días algún medio de comunicación se decide a darle altavoz. El culebrón no ha hecho más que comenzar. Lo que hay que ver es en qué parte encajar la desconcertante e intrigante declaración de Sonia Ferrer en la que aseguraba que era mejor no enfadar a Escassi y mucho menos tenerle de enemigo.