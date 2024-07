Los vídeos contra Sonia Ferrer de cuando estuvo con Escassi y de los que se habló: "No lo querría como enemigo"

El 'culebrón Escassi' no es ni mucho menos el primero que protagoniza este galán sevillano experto en escándalos amorosos. Hace casi diez años, tras romper con Sonia Ferrer, salió a la palestra una novia del sevillano llamada Carolina Martín que tuvo una breve relación con el jinete. Contaba esta mujer que él seguía enamorado de Sonia Ferrer, pero también que la tenía pillada porque guardaba un vídeo sexual de ella "muy fuerte". Ya adelantó entonces que a Escassi le gustaba montar tríos y que su economía pasaba por muy mal momento. "Álvaro sigue enamorado de Sonia, pero quiere vengarse de ella", declaró Carolina.

Carolina Martín desveló entonces algunos rasgos del carácter del andaluz que dan pistas sobre lo que ahora está ocurriendo. "Es risueño, cariñoso, pero también manipulador. Quería que dijera que llevábamos saliendo más tiempo del real, me dijo que hiciera el favor de no dejarle en vergüenza y me decía lo que yo tenía que contar. Si yo en un mes y poco he vivido esas cosas, con Sonia no quiero imaginar lo que ha tenido que pasar esa chica".

Precisamente, Sonia Ferrer fue aludida en la historia de Carolina: "Hay cosas que me ha contado de Sonia tan fuertes que no entiendo cómo me las pudo decir. Perjudicarían mucho la imagen de Sonia. Pero muy fuertes. Yo creo que aún sigue enamorado de Sonia, aunque en alguna ocasión me dijo que vivía para joderla", repitió esta 'amante pasajera' del ex de María José Suárez.

Se publicó que Escassi les pide a todas las mujeres, y a Sonia también, algo más que parejas en el terreno íntimo, refiriéndose a su afición por los tríos. "Escassi asegura que tiene pillada a Sonia Ferrer porque tiene un vídeo fortísimo de ella", dijo el periodista Gustavo González.

Recordemos la reacción de Sonia Ferrer cuando Álvaro Muñoz Escassi denunció en el plató de De viernes, haber sido extorsionado por una mujer que le pidió, supuestamente, 1.500 euros. Se refería a Valerie, una joven trans de 29 años con la que supuestamente mantuvo relaciones sexuales mientras todavía salía con María José Suárez. Él dice que estaban en una relación abierta, pero ella lo niega. No obstante, la amante del sevillano se prepara para conceder entrevistas. Informalia pudo saber que negoció con la revista Lecturas. Sin embargo, Sonia Ferrer, otra de las (muchas) mujeres que han pasado por su vida, apuntaba al peligro de enfrentarse a Escassi. "Álvaro ha hecho lo que tenía que hacer y es denunciar a esta persona que le está extorsionando. Yo creo que la persona que le está extorsionando no le conoce y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo", explicaba la periodista en Cuatro.

Sonia invitaba a la reflexión sobre los silencios que giran en torno a las deslealtades del jinete. Y es que en todo este tiempo nadie ha hablado mal de él públicamente. "Por todo lo que sabemos de Álvaro y habiendo dejado tantos 'cadáveres' en el camino, ¿no os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él?". Ferrer aclaró en el plató de Mediaset que no iba a decir mucho más de su exnovio. Eso sí, lanzó una frase: "No querría tenerle como enemigo". "Creo que no los tiene o que sabe muy bien salir de las situaciones y es un superviviente, hay muchas maneras de verlo. Desde luego, yo no me metería con él", añadió. En cuanto a la relación que Escassi compartía con María José Suárez, la periodista declaró: "No conozco la relación que tenían por lo que no puedo valorarla, no sé si era una relación abierta, ella ha dicho que no lo era, por lo que creo que solo era abierta por parte de él". Según explicó, él estaba jugando bien sus cartas al "adelantarse y contar su verdad".