Valeri, la amante trans de Escassi, cambia de representante y negocia una lucrativa exclusiva: "Solo yo sé la verdad"

El culebrón del verano está a punto de estrenar un nuevo capítulo y la protagonista será Valeri, la colombiana transexual que dio al traste con la relación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Fue su noche de sexo con el jinete y una supuesta deuda por parte del sevillano lo que detonó el escándalo y aunque ha ofrecido algunas declaraciones en estas últimas semanas, es la única que ni se ha sentado en un plató de televisión ni ha posado para la portada de una revista. No por ganas, que conste, sino por cuestiones legales. Ahora, Valeri ha cambiado de representante y está a punto de cerrar su primera entrevista: "Estoy muy contenta, porque es muy conocido y sabe negociar".

Así se lo ha confesado al periodista Fernando Rozo, de Espejo Público, a quien le 'regaló' unas palabras este fin de semana: "No puedo ni salir a la calle porque tengo cámaras por todos lados y mi vida no es así", ha confesado. Dolida por todo lo que se ha dicho de ella en los medios de comunicación, está dispuesta a limpiar su imagen: "Me han llamado extorsionista aunque no lo soy, yo cobré una deuda". Asegura que con ella, la verdad saldrá por fin a la luz: "La única verdad la tengo yo porque yo soy la que estuve con él".

Valeri confiesa que este escándalo le ha generado mucho malestar, "rabia y dolor", aunque también asegura que ha encontrado una buena amiga en María José Suárez: "Me llevo excelente bien con ella".

Escassi, en la retaguardia

El jinete fue el primero en dar la cara a sabiendas de la información que corría por las redacciones. Se sentó en De Viernes y habló de sus encuentros sexuales con otras personas durante los tres años de relación con María José Suárez, algo que él no consideraba infidelidades pues aseguró que sucedieron "en momentos de distanciamiento, lo habíamos dejado" e incluso que tenían una "relación abierta".

Habló de Valeri, acusándola de haberlo extorsionado a cambio de 1500 euros ("Yo no contraté servicios sexuales") y negó haber pagado la cantidad pese a que los tertulianos del programa tenían en su poder el contrato en el que se ponía fin a la deuda a cambio de silencio: "Esa no es mi firma", aseguró Escassi, algo que corroboraron tres grafólogos.

Esta fue la primera y, por el momento, única aparición del empresario. Aseguró que, a partir de entonces, acudiría a los tribunales para defenderse y se distanció del foco mediático hasta que pase la tormenta. Este fin de semana, de hecho, ha disfrutado de una rica paella en compañía de su familia, que lo apoya sin fisuras.

.