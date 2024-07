María José Suárez se moja sobre Raquel Bernal, la ex mujer de Escassi: "Me abrió las puertas de su casa..."

En pleno culebrón sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez no se ha cortado y ha opinado qué le parece Raquel Bernal, la mujer con la que el jinete estuvo casado seis meses.

"Raquel es una divina. Yo solo tengo palabras bonitas para Raquel. Me abrió las puertas de su casa en República Dominicana y me compró más de 100 vestidos de mi última colección para una tienda en Venezuela. La quiero muchísimo", ha manifestado este sábado María José a las cámaras de Europa Press.

Estas declaraciones de la que fuera Miss España en 1996 llegan después de que Raquel defendiera públicamente al exconcursante de MasterChef Celebrity. La empresaria venezolana, que no suele hacer declaraciones o salir en medios, desmintió la supuesta infidelidad del jinete y dio la cara por él. "Álvaro se portó como un príncipe conmigo", manifestó el pasado jueves a Espejo Público.

Aunque María José Suárez solo tiene bonitas palabras para Raquel, la modelo ya no abre la boca cuando le preguntan por su ex, Álvaro Muñoz Escassi. "Me voy al gimnasio", dice la ex de Feliciano López cuando nombran al jinete.

Con esta actitud, María José ya hace borrón y cuenta nueva. Los últimos tres años han estado marcados por su intensa historia de amor con Álvaro. Su historia con él la dimos a conocer en este portal al tiempo que ella se separaba de Jordi Nieto, el padre de su hijo Elías. De aquellos días en República Dominicana ya tan solo queda una pesadilla.