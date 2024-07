Raquel Bernal, la ex mujer de Escassi, sorprende dando la cara por él: "Se portó como un príncipe conmigo"

Pocas veces la hemos visto hacer declaraciones o salir en medios, ya que lleva una vida muy discreta. Raquel Bernal, la empresaria venezolana con la que Álvaro Muñoz Escassi estuvo casada -solo durante sólo cinco meses-, se ha pronunciado este jueves sobre su ex marido, y sorprendentemente para dar la cara por él. Lo ha hecho en Espejo público, aunque no entrando por teléfono ni en directo, sino contactando con el programa tras las informaciones poco precisas que Pilar Vidal dio este miércoles sobre su matrimonio.

Molesta, Bernal ha desmentido unas declaraciones de Vidal en las que comentaba: "Esa boda no fue tan bonita como nosotros la vimos en el ¡Hola!. La víspera de la boda, en la que se celebró una pre boda, quizás Álvaro fue Infiel esa noche. Como que hizo una despedida de soltero particular. La novia se entera el día de la ceremonia pero decide por cariño y educación seguir adelante. Es un matrimonio exprés", contó. Además, la periodista también dio ciertos datos económicos relativos a su matrimonio: "Ella lo que hace cuando se casa con él es una separación de bienes, se rumorea que Álvaro le quitó alguna joya pero ella siempre ha dicho que eso no es cierto, que Álvaro lo único que se llevó fue una camisa que ella le regaló con una botonadura de brillantes, un regalo de bodas", dijo Pilar antes de aclarar: "El caballo que compite en campeonatos se lo quedó ella. Pero la exclusiva imagina quién se la quedó. Ella, no".

Al escuchar esas declaraciones y terminar el programa, Raquel Bernal se puso en contacto con Espejo público para aclarar ciertas cuestiones que, según ella, faltaban a la verdad: lo primero que ha dicho de Escassi es que "fue un hombre totalmente desinteresado, me cuidaba al mil por ciento en la parte material, le compré una colección de relojes y no me lo aceptó, me dijo que no me gastara el dinero en eso. Los caballos me los quedé yo porque Álvaro no tenía cómo mantenerlos", ha dicho antes de continuar: "Él no aceptó mi ayuda económica, no aceptó que le dejara los caballos, no se quedó con relojes, nada, es una persona totalmente desinteresada".

Sobre la supuesta infidelidad, Bernal también la ha desmentido al afirmar: "Eso que dicen que él me engañó antes de la boda y el mismo día de la boda, eso para mí no tiene ninguna credibilidad porque Álvaro se portó como un príncipe conmigo. Él no hizo nada, es un caballero, es una persona respetuosa, me protegió en la parte económica… que después nos separamos porque tenemos vidas diferentes, es otra cosa".

Según Pilar, que ha podido hablar con Raquel, ella le confirmó que ambos tienen "muy buena relación, que le tiene cariño y van a seguir siendo familia siempre". "Es la decisión que ella ha tomado a pesar de que el matrimonio se rompiera y lo pasara mal. Ella ha decidido que eso ha pasado y quiere tener buena relación", comentaba Vidal.

Dicha actitud protectora hacia Escassi -cuando, insistimos, su matrimonio con la ex Miss Venezuela apenas duró cinco meses—no tiene sentido para Gema López, que ha lanzado una pregunta al aire: "¿Podría tenerle miedo?", ha cuestionado antes de afirmar atónita: "A mí me sorprende la habilidad de Álvaro por pasar por la vida de algunas mujeres, hacer daño a esas mujeres y luego que éstas den la cara por él pero incluso con fiereza".

"¿Por qué? -ha comentado entonces Sofía Cristo- Porque como dijo Sonia Ferrer, es mejor tener a Álvaro como amigo que como enemigo". Después, la hija de Bárbara Rey ha lanzado su propia teoría: "A mí lo único que se me pasa por la cabeza y que presuntamente podría pasar, es que si Álvaro tiene vídeos jugosos con las personas con las que tiene relaciones, a lo mejor en un hipotético caso que pasa por mi imaginación creo que le podría haber dicho que tiene vídeos de ella 'chuscando'", dijo divertida. La que finalizó con sus elucubraciones fue Pilar Vidal, que remató diciendo: "Yo fíjate que creo que en el caso de ella es más por salir de escena, por no querer que se la nombre más. Ella es muy discreta y no quiere salir en televisión, y es más por ese camino. Ella lo quiso mucho, estaba muy ilusionada", ha finalizado