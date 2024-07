Jorge Javier, sin piedad contra Escassi: "Es un narcisista de manual carente de empatía"

Jorge Javier Vázquez se ha posicionado en uno de los temas que reinan la actualidad de la crónica social: las infidelidades de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez. La Miss concedió el pasado fin de semana una entrevista en ¡De viernes! Esperó a estar preparada para hablar, pues descubrir la verdadera cara del jinete le resultó muy doloroso, y lo hizo con dureza y convencida de que ya no quiere saber nada de su ex. El presentador la apoya. Según él, "dejó al trilero de Muñoz Escassi visto para sentencia".

Así lo ha expresado este miércoles el catalán en su blog de Lecturas. "No hay nada como acudir a un plató de televisión sin miedo. Te hace invencible. Y así apareció María José. Segura, contundente e incluso pedagógica cuando la ocasión lo requería. No dejó pasar ni una. Para todo tenía una respuesta creíble, una réplica adecuada. Hasta llegó a aderezar su intervención con comentarios cargados de mala leche y humor cañero. Una delicia", expone el comunicador.

La modelo "destrozó", según el Jorge Javier, la imagen de Escassi. Y lo hizo "sin contemplaciones y con argumentos y datos": "Nos hizo ver que su presunta simpatía esconde a un narcisista de manual, un ser carente de empatía porque la que tiene se la guarda para amarse a sí mismo sin contemplaciones". El testimonio de la andaluza "puede provocar un efecto dominó", ya que intuye que a Escassi "se le avecina una época complicada".

"Comportamientos tolerados años atrás hoy se consideran reprochables. Bien haría en no exponerse demasiado durante algún tiempo, porque puede salir trasquilado", le recomienda a María José. Y lanza una reflexión: "De todo lo que estos días se ha dicho sobre Muñoz Escassi la frase más aterradora la pronunció Sonia Ferrer, una de sus ex: '¿No os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él?'. Y entonces nos preguntamos: ¿No se habla de él por miedo? Y lo que es peor: ¿Por qué le temen?".

Estas palabras llegan después del testimonio de la actriz y presentadora Mónica Pont, que asegura que Escassi debe tratarse. Los dos coincidieron juntos en Mira quién salta, el programa de saltos que Telecinco emitió en 2013. Pont se incorporó a la plantilla algo después para sustituir a otra participante y cuando el jinete la vio en el aeropuerto, según ella, así reaccionó: "En el aeropuerto el tío me vio y dijo: 'Joder, hemos ganado con el cambio'. Se acercó a mí, me agarró y le dije que 'las manitas quietas, que a ti ya te conozco'. Lo intentó conmigo y con todas. Se lio con Verónica Hidalgo, Sonia Ferrer... Él tenía novia". "Tiene una adicción al sexo, tiene que pensarlo y curarse", lamentó Pont en Ni que fuéramos Shhh, recordando que durante el programa de saltos incluso llamaba a las mujeres como "yeguas inglesas".