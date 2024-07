María José Suárez consulta con el despacho que defendió a Mariló Montero por lo del topless si empapelar a Escassi

No están siendo semanas nada fáciles para María José Suárez (aunque sí muy fructíferas económicamente por las exclusivas). Dice que su ruptura con Escassi la ha pillado por sorpresa y todo el escándalo que se ha creado después, más. Agobiada y más delgada, como ella misma ha confesado, la Miss se ha escapado a Fuengirola a pasar unos días con su hijo Elías, fruto de su relación con el empresario Jordi Nieto.

Allí está alejada de lo que se dice, apenas enciende el móvil para desconectar y metida si finalmente dar el paso de denunciar a Álvaro, con el que ha mantenido tres años de relación o dejarlo correr aunque, según ella, se hayan cometido delitos muy graves. Lo que sí sabemos es que María José ya sabe los pasos a seguir porque la semana pasada viajó a Madrid para reunirse con un potente bufete de abogados, según contaron en Telemadrid y ha podido confirmar este periódico.

Es más, sabemos que la modelo se reunió con el despacho de Lus + Aequitas, experto en resolución de conflictos en materia civil, mercantil, penal, contencioso-administrativo, laboral y concursal, según reza en su web. Además es famoso porque acaba de ganar el juicio Mariló Montero contra los dos paparazzi que la fotografiaron en topless y que tanto ha dado que hablar. Suárez aprovechó para ir a verles antes de recoger a su hijo que venía de pasar unos días de vacaciones con su papá.

Suárez ya lo había hecho antes. Nada más ver a Escassi sentado en De Viernes hablando de su ruptura y asegurando que habían mantenido una relación abierta, María José contacto con un abogados de confianza y le envió un burofax al jinete para pedirle que rectificara y sino le advertía que tomaría las acciones legales pertinentes. Obviamente, Álvaro no sólo no rectificó, sino que no movió ni un dedo y se dejó ver súper cariñoso con la actriz Hiba Abouk, lo que supuso un nuevo golpe para María José. Y esto motivó un paso al frente de la Miss.

En el despacho madrileño, le han informado sobre las posibilidades de una demanda a Álvaro, que serían por derecho al honor y también por ese supuesto vídeo íntimo que Álvaro habría grabado a la modelo y enseñado a Valeri, la mujer transexual con la que el jinete le fue infiel. "Ella me da detalles de cómo tengo mis partes... Es un delito que Álvaro enseñe vídeos a terceros. No sé si tengo que tener más miedo de que lo tenga Álvaro. No me apetece que salga porque no quiero verme en esta historia de prostitución, según Valeri, y de extorsión, según él", dijo María José en De Viernes. "A mí me preocuparía que en vez de demanda fuera querella porque sería por revelación de secretos y eso iría directamente al juzgado de violencia de género porque han sido novios", dijo Isabel Rábago.

María José no tiene nada decidido, es más, no sabe qué decisión tomar por las consecuencias que todo esto pudiera tener. Es cierto que está herida y decepcionada pero por un lado preferiría dejarlo todo pasar, como hizo hace algo más de un mes para ver si todo se calma, pero por otro le recomiendan dar un paso más porque lo del vídeo es "algo gravísimo".