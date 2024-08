La demanda de Valeri a Escassi tras ser tachada de extorsionadora: "Tiene una semana para presentar pruebas"

La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez despertó todo un ciclón mediático con una parte y otra sentada en los platós de Telecinco. Al mismo tiempo, salieron a la palestra nombres de mujeres que supuestamente han tenido algo con el jinete mientras este estaba con la Miss España 1996. Una de las mujeres que ha cobrado protagonismo estas semanas es Valeri, de la que el propio Escassi habló en De Viernes tachándola de extorsionadora.

En esta entrevista, Escassi aseguró que él y María José mantenían una relación abierta y afirmó estar siendo extorsionado por esta mujer. Esta última envió supuesto un correo electrónico a Suárez, revelando la presunta infidelidad de Escassi con ella. ''Valeri me dijo que Álvaro le había enseñado vídeos íntimos conmigo'', contó la propia Suárez al respecto. "Yo le dije que me parecía una barbaridad porque no era consciente de que Álvaro me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación. En el vídeo salgo yo con Álvaro, no se me ve la cabeza, me da detalles de cómo tengo mis partes'', contó la Miss.

Ahora bien, este jueves hemos conocido las intenciones de Valeri de demandar al ex de Lara Dibildos y Sonia Ferrer. "Me cuentan que ayer ella acudió a una notaría en Oviedo. Tenía que firmar un poder de representación para su abogada, Cinthia Ruiz, para que pudiera entablar medidas legales contra Álvaro", ha adelantado Aurelio Manzano. "A Álvaro le ha llegado un documento en el que le dicen que tiene una semana para presentar pruebas que respalden el hecho de que diga que ella es una extorsionadora".

Así las cosas, el periodista ha explicado: "Si no presenta las pruebas comenzará la demanda y veremos si él tiene que hacer una rectificación pública o una indemnización. Álvaro ya ha recibido la notificación que le dice que tiene que presentar en un juzgado las pruebas para decir que Valeri es extorsionadora".

El jinete se ha convertido en el protagonista del verano tras su inesperada ruptura con la de Coria del Río. Fue el primero en sentarse en un plató de televisión para hablar sobre lo sucedido y su intención era detener el tsunami mediático que se avecinaba pero le salió el tiro por la culata. La Miss también concedió una exclusiva hablando de infidelidades, amantes 'trans' y extorsiones. La aparición de Hiba Abouk en la vida de Escassi y las teorías sobre el inicio de su relación (algunos afirman que estuvo a la vez con la modelo y con la actriz) ha sido la gota que ha colmado la paciencia del sevillano: "Voy a emprender acciones legales por atentado contra mi intimidad", anunció el jinete esta semana en TardeAR. Tal y como adelantó Informalia, María José Suárez, por su parte, ha consultado si empapelar a Escassi con la abogada que defendió a Mariló Montero por lo del topless.