Lequio no se cree a Álvaro Muñoz Escassi y sentencia: "Hubo tema con las dos al mismo tiempo"

Álvaro Muñoz Escassi, a las puertas de su refugio en Tarifa (Cádiz), habló el pasado viernes tanto de su ruptura con María José Suárez como de su acercamiento a Hiba Abouk: "No estamos haciendo mal a nadie. Si es verdad que puede doler que nos veamos con otra persona. Es muy normal, llevamos mucho tiempo juntos. Nos hemos separado, nada más. No estamos cometiendo ningún delito". La actriz de El Príncipe, por su parte, sigue sin detallar lo que tiene o no tiene con el jinete.

Este fin de semana, de hecho, dijo: "Soy una mujer soltera, trabajadora, guapa, madre de dos hijos... Hay que disfrutar de la vida y él es guapísimo, claro que sí". "No hay nada entre Álvaro y yo", insistió.

Tras las nuevas declaraciones de ambos, Alessandro Lequio ha dado su opinión al respecto y no ha dejado en buen lugar al ex de Lara Dibildos y Sonia Ferrer: "El viernes se intentó presentar como el hombre educado que presume ser, y lo que hace es curarse en salud, para intentar convencernos que primero terminó con María José y luego empezó su tonteo con Hiba. Pero no cuela. No te vas a Túnez y te paseas por la playa de la mano si solo sois amigos. Sois amigos con todas las intenciones, tentaciones y privilegios".

Lequio ha hablado de las fotos que fueron adelantadas por este portal en primicia.

Otros encuentros de ambos, como en la fiesta de El Turronero o en Madrid, también han evidenciado que entre los dos hay algo cuanto menos especial. Ambos, además, se han visto en la casa que él ha alquilado en Tarifa para este verano.

Lequio también ha dicho este lunes en Vamos a ver: "Lo que le ha pasado a Escassi es muy humano. Cuando tú sientes que una relación está agotada, no tomas la iniciativa por si se arregla o por no estar solo. Y solo te decides cuando tienes una nueva relación o ilusión en el horizonte. Es lo que le ha pasado a Escassi". Y ha sentenciado: "Hay un momento que hay tema con las dos al mismo tiempo, claro que sí".

Sobre las palabras de Hiba Abouk, el tertuliano - que en las últimas semanas se mostró muy crítico con María José Suárez - también ha dado su opinión: "A Escassi le preocupa presentarse como un hombre de principios y que respeta a sus parejas. Lo que no entiendo es a Hiba Abouk. Me cuesta creer que se embarque en una historia que se iba a ver salpicada por todo el follón".