Lara Dibildos da la cara por Escassi tras su derroche de amor con Carlos Maturana en Formentera: "Es muy generoso"

Tan solo unos días después de derrochar amor y pasión con Carlos Maturana en Formentera, Lara Dibildos ha dado la cara por su ex y el padre de su hijo, Álvaro Muñoz Escassi.

"No sé con quién está, no sé si están o no, no tengo ni idea porque no le he preguntado", ha manifestado la presentadora este viernes a las cámaras de Europa Press cuando le han preguntado por el romance del jinete con Hiba Abouk.

Para que su relación con Escassi funcione, la ex de Conde Pumpido ha admitido que no hablan sobre las noticias de los medios de crónica social que ellos mismos protagonizan para evitar filtraciones. "Cuando hay este follón mediático intentamos preguntarnos lo menos posible porque si luego sale algo o se filtra algo no somos ni él ni yo", ha revelado.

Tras admitir que entre ambos hay una buena relación, la hija de Laura Valenzuela ha dado la cara por el jinete. "Es alguien fundamental en mi vida, me ha demostrado que es un tío muy generoso con su gente, que está ahí para todo de verdad y eso es lo que a mí me importa sobre todo por nuestro hijo, que además es un padre estupendo", ha afirmado.

Así las cosas, Dibildos ha asegurado que desconoce con quién ha estado el ex de María José Suárez durante estas últimas semanas. Asimismo, la presentadora ha sentenciado que desconfía de las personas que se sientan en los platos de televisión a previo pago. "No sé lo que es verdad o mentira, a mí lo de que la gente vaya contando en los programas de televisión y si encima es previo pago, no me ha gustado nunca, yo no he hecho nunca y no comparto nunca con mi forma de ser ni con la educación que me dieron", ha señalado.

Más allá de hablar sobre su ex Álvaro Muñoz Escassi, Lara ha asegurado que está en un buen momento personal. "Estoy en un momento, como he dicho todo este tiempo, de tranquilidad y felicidad, sonriendo y disfrutando del momento, que tenemos que disfrutar del momento todos porque mañana dios dirá", ha señalado. Sobre su relación con Carlos Maturana, con el que ha pasado unos días muy románticos en Formentera, Lara Dibildos ha manifestado: "Qué te voy a decir yo de él, todo cosas buenas, es un tío estupendo, muy buena gente, muy normal y con mucho sentido del humor".