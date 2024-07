Lara Dibildos se desmarca del chat de amantes de Escassi y deja un 'fantasma' en el aire

Veinticuatro horas ha tardado la actriz en negar las informaciones de María Patiño, que aseguró este jueves que Lara Dibildos era la administradora de un chat que reunía a más de 200 ex amantes y ex novias de Álvaro Muñoz Escassi para intercambiar advertencias, impresiones y demás. "¿Perdona? Me ha dado hasta la risa", ha dicho la hija de Laura Valenzuela al ser preguntada por 'Los huevos de For-Es'.

"¿Qué tengo yo un chat con las ex de Álvaro? ¿Y que yo soy la administradora de las ex? Ya te digo yo que todo es mentira. A la gente se le va mucho la cabeza para decir esas tonterías". Así de tajante se ha mostrado Lara ante las informaciones en Así es la vida. No desmiente la existencia de dicho chat pero sí que ella sea la administradora o tan siquiera participe. Y es que hay que recordar que la actriz y jinete, que mantuvieron una relación sentimental entre 2005-2007 y tienen un hijo en común, mantienen una gran amistad. Ella, de hecho, ha dado la cara por él en multitud de ocasiones aunque estos días ha preferido mantenerse al margen del escándalo y seguir la línea de la discreción que la caracteriza: "Es una pena pero estas cosas pasan, si María José y Álvaro han decidido romper es porque era lo mejor para los dos", aseguró.

El desmentido de Lara Dibildos deja una duda en el aire: ¿quién la ha implicado de esta manera en el culebrón del verano para complicar todavía más las cosas? No es, además, la primera vez que aparecen informaciones contradictorias y extrañas: Álvaro Muñoz Escassi afirmó el pasado viernes que no ha pagado los 1700 euros que le reclamaba Valery y que tampoco había firmado un contrato para zanjar dicha deuda. Ella dice que sí pero que no se reunió con él sino con una tercera persona que actuaba en su nombre. Muchos periodistas han visto el documento y la firma de Escassi, pero los grafólogos han sido tajantes: es falsa. ¿Quién filtra informaciones falsas? ¿Quién se hace pasar por el jinete? Continuará...