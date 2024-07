'Los huevos de Forb-Es', el chat de amantes de Escassi que administra Lara Dibildos, según María Patiño

El culebrón del verano sigue dando titulares, a cada cual más surrealista. El último lo firma María Patiño: existe un chat vía WhatApp formado por ex novias y ex amantes de Álvaro Muñoz Escassi. Contaría con unas 250 integrantes que intercambian mensajes, advertencias y experiencias. Pero lo más sorprendente de todo es la identidad de la presunta administradora, y por tanto creadora, de este curioso punto de encuentro: la actriz Lara Dibildos, con la que el jinete salió durante dos años (2005-2007) y tiene un hijo en común.

Ninguna de las partes se ha manifestado todavía para confirmar o desmentir esta información pero hay que recordar que Escassi y Lara mantienen una magnífica relación. Ella, de hecho, ha dado la cara por él en multitud de ocasiones aunque estos días ha preferido mantenerse al margen del escándalo y seguir la línea de la discreción que la caracteriza: "Es una pena pero estas cosas pasan, si María José y Álvaro han decidido romper es porque era lo mejor para los dos", aseguró.

No habla tan bien de Escassi otra de sus ex, Sonia Ferrer: "Por todo lo que sabemos de Álvaro y habiendo dejado tantos 'cadáveres' en el camino, ¿no os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él?", dijo hace un par de días. "No querría tenerle como enemigo. Sabe muy bien salir de las situaciones y es un superviviente. Desde luego, yo no me metería con él".

María José Suárez, en 'De Viernes'

La última novia de Escassi, la otra protagonista del culebrón del verano, se sienta mañana en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta para responder a las declaraciones del jinete, que aseguró que su relación había sido "abierta", por lo que no consideraba que sus relaciones sexuales con otras mujeres pudieran calificarse como "infidelidades".

La Miss niega rotundamente que la naturaleza de su noviazgo fuera tan libertina y tilda al empresario de "mentiroso": "Estoy tranquila, porque se va a saber la verdad", ha adelantado. "Qué tío más malo, qué vergüenza de personaje. No quiero verlo ni en pintura".