A Hiba Abouk se le complican las cosas con el padre de sus hijos, el futbolista Achraf Hakimi

La actriz y el futbolista del Paris Saint-Germain se separaron en marzo de 2023 cuando él se vio salpicado por un escándalo sexual (una mujer le acusó de violación y el tema está en el juzgado). Hiba (37) inmediatamente se alejó de Achraf (25) y se posicionó: "Siempre estaré con las víctimas", dijo entonces. Su matrimonio con el futbolista, con el que tiene dos hijos, Amín y Naím, de cuatro y dos años, llevaba meses en crisis pero esta infidelidad fue el detonante definitivo para que la actriz se marchara de París y se instalara de nuevo en España con sus hijos.

Empezaba entonces una lucha "traumática", según ella, para lograr un divorcio beneficioso para ambos. Sin embargo, Hiba se llevó una desagradable sorpresa en la corte francesa al enterarse de que el futbolista tenía todos sus bienes a nombre de su madre. "Increíblemente Hakimi, que es uno de los jugadores mejores pagados de la Ligue 1 de Francia con un salario de más de un millón de euros por mes, no tiene nada a su nombre. Y hablamos de propiedades, cuentas bancarias y vehículos. Todo, literalmente todo está a nombre de su madre", publicaron en la prensa francesa. El problema es que la actriz y el deportista estaban casados en régimen de bienes gananciales y ella quería reclamar la mitad de la fortuna, una cifra que estaría en torno a 8 o 10 millones de euros por lo que tuvo que denunciarle por mala administración de la sociedad ganancial.

Desde entonces todo ha sido una lucha para que sus hijos no sufrieran ni un poco lo que estaba pasando, tal y como ha contado ella misma: "Una vez que dejo a mi marido y retomo mi profesión, cojo a mis niños, se vienen conmigo a Madrid y vuelvo a la vida. Y sufro, porque cualquier desamor es duro, pero tenemos salud. Pues a trabajar... Pero lo que más me importa es que a mis niños no les perjudicara ni lo más mínimo nada de lo que estaba pasando". Ahora nos han contado que podrían haber llegado a un acuerdo y que está todo cerrado.

De hecho, una persona muy cercana a Hiba nos asegura que ella está preocupadísima porque su relación de amistad con Escassi, como ella misma la ha calificado, pudiera empeorar esta situación. "Él le ha hecho llegar que no quiere ver al jinete en la casa en la que ella vive en Madrid con sus hijos". Un mensaje claro que Abouk ha captado a la primera. Esa casa se la ha comprado recientemente, está en el centro y es donde está instalada con sus dos pequeños.

"Al parecer a Achraf no le hace ni pizca de gracia que sus hijos estén con otra persona que no sea él y estos días se ha comentado mucho que los niños han estado varias veces con Álvaro". Hasta a los propios amigos de la actriz les ha extrañado esta circunstancia porque desde que se separó Hiba ha sido extremadamente cuidadosa con los pequeños. "Jamás les ha dejado estar con nadie", nos dicen. De ahí que todos estén extrañados con lo que está pasando incluso con que ella se haya puesto delante de la prensa con total naturalidad y haya hablado de su "amistad" con el ex de María José Suárez.