Álvaro Muñoz Escassi dice 'basta' y anuncia acciones legales en pleno escándalo: "Esto ha ido demasiado lejos"

El jinete se ha convertido en el protagonista del verano tras su inesperada ruptura con María José Suárez. Fue el primero en sentarse en un plató de televisión para hablar sobre lo sucedido y su intención era detener el tsunami mediático que se avecinaba pero le salió el tiro por la culata. La Miss también concedió una exclusiva hablando de infidelidades, amantes 'trans' y extorsiones, y Valeri, la supuesta amante, la negocia mientras ceba el interés con continuas perlas en redes sociales. La aparición de Hiba Abouk en la vida de Álvaro Muñoz Escassi y las teorías sobre el inicio de su relación (algunos afirman que estuvo a la vez con la modelo y con la actriz) ha sido la gota que ha colmado la paciencia del sevillano: "Voy a emprender acciones legales por atentado contra mi intimidad".

Escassi se refugia estos días en Tarifa, en una casa alquilada que comparte con sus hijos y sus amigos más cercanos, que se han convertido en el pilar en el que apoyarse estas semanas. No quiere conceder nuestras entrevistas ni exclusivas por el momento pero sí ha querido manifestar su tristeza en TardeAR: "Esto ha ido demasiado lejos y yo tengo familia e hijos. No he cometido ningún delito, solo me he separado de María José Suárez, nada más", ha dicho.

El ex de Lara Dibildos lo está pasando realmente mal por las críticas y los ataques contra su persona: "Estoy desesperado, esto es insoportable. No se pueden subir al carro a cualquier precio. Quien quiera pensar que le he puesto los cuernos que lo haga, ahí están los tiempos", ha asegurado tajante. "Solo quiero tranquilidad".

Por último, Escassi afirma que todo este culebrón está afectando a la gente que más quiere y eso no puede consentirlo: "La gente que me conoce, que sabe la verdad, están por encima de esto, pero ellos también están sufriendo mucho y no puedo estar desmintiendo todo el rato. Es muy incómodo".