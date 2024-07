Los estragos físicos de María José Suárez tras su mediática separación con Álvaro Muñoz Escassi: "Me estoy quedando..."

Un mes después de anunciar su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez admitió en sus redes que estaba pasado un verano complicado. Y es que, la modelo ha tenido que ver como el jinete-con el que llevaba en una relación tres años- se ha ido de escapada a Túnez con Hiba Abouk. La separación y ver que el jinete ya ha rehecho su vida le ha pasado factura a la ex de Feliciano López.

"Me ha costado salir de estas sábanas y es que miro a Elías durmiendo y digo: 'Qué felicidad la de los niños en verano que se van a despertar a las 11, 12 con la única preocupación de si vamos a la piscina o la playa'", ha manifestado la ex Miss España este domingo en su perfil de Instagram.

Unos minutos más tarde, María José ha contado de nuevo en redes cómo afronta su día. Esta vez, la diseñadora ya estaba en el ascensor con ropa de deporte para ir al gimnasio. Con mucho sentido del humor, María José Suárez ha señalado que este año no le hace falta hacer la operación bikini. "Me voy al gym a desfogar. Lo bueno de este verano es que no me ha hecho falta operación bikini. Me he quedado fit, fit...", ha señalado mientras presumía de cuerpazo.

Aunque no está siendo su mejor verano, la sevillana está desconectando en Málaga con su hijo Elías (fruto de su relación con Jordi Nieto) y con alguna de sus mejores amigas. Para estos días de relax en la Costa del Sol, la modelo se ha hospedado en Higueron Hotel, un resort de absoluto lujo. Las habitaciones cuentan con unas impresionantes vistas, así como todo lujo de detalles como TV de alta definición o minibar. En su hotel de cinco estrellas, María José también puede disfrutar de un cómodo gimnasio, una amplía piscina y de un relajante circuito de spa.

Imagen: Hilton.com

Imagen: Hilton.com

Imagen: Hilton.com