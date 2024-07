María José Suárez reacciona al 'noviazgo' de Escassi e Hiba Abouk: "He pasado página, dejadme tranquila"

Ella advirtió a la actriz de las 'andanzas' del jinete, pero Hiba Abouk hizo oídos sordos y siguió adelante con Álvaro Muñoz Escassi, con el que ya ha disfrutado de dos escapadas románticas: a Cádiz y a Túnez, tal y como ha desvelado en primicia este digital. Ahora, María José Suárez marca distancias y se desvincula de la historia: "Yo he pasado página y estoy muy tranquila".

Así ha respondido este martes al programa TardeAR tras preguntada por la nueva pareja del verano: "Pueden hacer lo que quieran, estoy en otra historia completamente distinta y ya expliqué todo lo que tenía que explicar", ha dicho refiriéndose a la fiesta del Turronero, el primer evento social en el que Escassi e Hiba aparecieron juntos con los hijos de ella, cuando estaba previsto que el jinete acudiera con María José y Elías, el hijo que tuvo con su ex marido, Jordi Nieto: "Le prometió que lo llevaría a los cacharritos y luego lo veo con los hijos de Hiba. Me parece de una falta de tacto y de sensibilidad...", dijo ella en De Viernes.

Hay que recordar que en esa misma entrevista, la Miss, que estuvo tres años con Escassi, admitió haberse puesto en contacto con Hiba tras descubrir que estaba viéndose con su 'ex' apenas dos semanas después de su ruptura: "Le he contado toda la información que iba a salir estos días (las amantes trans, el mail, la presunta extorsión...). Yo no le digo lo que tiene que hacer, si tiene que estar con él o no, pero sí le he advertido porque mi lema es hacer con los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo", afirmó tajante.

Dos escapadas románticas

María José recupera la tranquilidad junto a su hijo y rodeada de sus amigos mientras Álvaro ya rehace su vida. Su primera 'cita' con Hiba Abouk, a la que conoció en las grabaciones de Masterchef Celebrity, fue en la fiesta del Turronero. Entonces, tal y como avanzamos en Informalia, se mostraron muy cómplices y sonrientes, disfrutaron de la feria con los niños (Naím y Amín) y compartieron hotel y desayuno. Después vino la escapada a Túnez, de la que adelantábamos la primicia este mismo martes: tres días en un resort de lujo en Hammamet, una ciudad tunecina a orillas del Mediterráneo. Después llegó un encuentro en Madrid, que recoge la revista Semana, y por último una escapada a Tarifa el pasado fin de semana, en una casa alquilada donde han disfrutado alejados de miradas indiscretas.

