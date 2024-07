María José Suárez se rompe en redes y habla del "peor verano de su vida"

"Yo estoy tranquila, he pasado página y él puede hacer lo que quiera". Así reaccionaba la modelo al ser preguntada por las imágenes que confirman la relación de su ex, Álvaro Muñoz Escassi, con Hiba Abouk. Sin embargo, María José Suárez solo intentaba mantener el tipo. Este miércoles, en el que todos los medios se han hecho eco de la escapada romántica a Túnez de la pareja que adelantó en primicia Informalia, la sevillana ha confesado que está atravesando momentos complicados: "Esta foto me la hice en el peor verano de mi vida 2010 y lejos de odiarla recurro a ella muchas veces cuando necesito la confirmación de que todo pasa", ha escrito en Instagram.

La diseñadora, que rompió con el jinete tras tres años de relación al descubrir sus múltiples infidelidades, ha lanzado también un mensaje de ánimo para aquellas mujeres que, como ella, estén viviendo una ruptura complicada: "A todas las que estáis pasando una situación parecida deciros que os abrazo, que somos valientes, luchadoras, buenas madres, emprendedoras y que nada ni nadie va a pagar nuestra luz". Ha añadido, además, el hastag "Esto también pasará".

María José ha desactivado los comentarios de la publicación, que ha alcanzado casi 20.000 'likes' en solo una hora, entre otros los de Paula Vázquez, Paula Echevarría, Sara Carbonero o Bibiana Fernández.

La situación no es fácil para la Miss España 1996, que se ha refugiado en sus amigos para superar la tristeza. Tras pasar unos días en su pueblo natal, Coria del Río, donde está llevando a cabo algunas reformas en la casa, María José hizo las maletas para disfrutar de una escapada a Cádiz, la misma zona en la que Escassi descansa estos días junto a sus hijos y en la que ha recibido la visita exprés de Hiba Abouk. Él también ha mandado un mensaje a través de las redes sociales este miércoles para responder a las críticas que le llueven estos días: "La ira, el resentimiento, el odio... Todos estos son venenos que tú bebes y esperas que otra persona muera. Tú bebes veneno, tú mueres. Esto es una vida muy justa...".