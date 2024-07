Escassi responde a las críticas tras confirmarse su relación con Hiba Abouk: "Tú bebes veneno, tú mueres"

Es el hombre del momento, el protagonista del verano. Su relación con Hiba Abouk (que ambos negaron en un principio) los ha puesto en el ojo del huracán y el jinete ha querido responder a todas las críticas que ha recibido en las últimas semanas con una reflexión desde Tarifa, donde ha pasado unos días con la actriz y el resto de su familia: "La ira, el resentimiento, el odio... Todos estos son venenos que tú bebes y esperas que otra persona muera. Tú bebes veneno, tú mueres. Esto es una vida muy justa...". Más claro, agua.

Álvaro Muñoz Escassi ha escrito este breve pero tajante mensaje sobre una preciosa fotografía desde la casa alquilada en la que disfruta de unos días de relax. Con el atardecer de fondo, Escassi responde a todas las malas palabras que han dicho sobre él amantes, ex novias y hasta anónimos que le han dejado una buena retahíla de comentarios desagradables en sus redes sociales: "La entrevista ha sido vergonzosa", "No te importa hundir a las mujeres para quedar tú a flote", "Toda España sabe el tipo de persona que eres", "Tiene la cara apergaminada. No se como tiene tanto éxito. Da grima", "A mí este tío siempre me apareció un chulo y un aprovechado"...

El jinete, que protagonizó una escandalosa ruptura con María José Suárez en la que no faltaron amantes 'trans' y presuntas extorsiones, se ha refugiado en su familia y amigos mientras pasa la tormenta. Sin embargo, su relación con Hiba Abouk no le ha ayudado a conseguir la calma que deseaba.

Las cuatro 'citas' de Álvaro e Hiba

El jinete y la actriz se conocieron hace unos meses en las grabaciones de Masterchef Celebrity y la química fue instantánea. La primera vez que les vimos juntos fue en la fiesta que el Turronero organizó por la comunión de su nieta en Sanlúcar de Barrameda. Álvaro e Hiba se mostraron muy cómplices aunque discretos, pues además de los más de 200 invitados estaban también los hijos de ella, Amín y Naím, fruto de su matrimonio con Achraf Hakimi.

La segunda fue en Túnez, como adelantábamos en primicia en este digital. Fue entre el 11 y el 13 de julio, cuando María José lloraba su ruptura en el plató de Telecinco. Viajaron a Túnez, concretamente a la localidad costera de Hammamet, y se alojaron en una suite de la cuarta planta de un resort de lujo solo para adultos. No se escondieron: besos, caricias, abrazos... Su amor quedó inmortalizado en unas imágenes que ha emitido el programa Así es la vida este miércoles.

La tercera llegó en Madrid, el 18 de julio. Comieron juntos en un restaurante italiano del que entraron y salieron por una puerta trasera, tal y como explica la revista Semana. La última ha tenido lugar este fin de semana, en Tarifa, en una casa de alquiler alejada de miradas indiscretas.