De mentira en mentira y tiro porque me toca: las pilladas de Álvaro Muñoz Escassi sobre su relación con Hiba Abouk

Dice el refrán que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y el ejemplo perfecto lo encarna Álvaro Muñoz Escassi. El jinete, que se encuentra en el ojo del huracán por sus infidelidades a María José Suárez, ha estado viéndose en este tiempo con Hiba Abouk. Tanto él como la actriz niegan desde hace semanas que haya algo entre ellos, pero ahora sabemos que eso no es cierto, y a las pruebas nos remitimos: Informalia adelantó este martes que el mismo fin de semana que la Miss hablaba de su decepción amorosa en De Viernes, su ex estaba en Túnez con la intérprete. El tonteo en la fiesta del Turronero era, efectivamente, algo más serio de lo que parecía, aunque los protagonistas de esta historia nos intenten vender que no. Además, este miércoles, solo unas horas después de que Pepe de Real confirmara el encuentro de ambos en Tarifa, Semana ha publicado unas fotografías de ellos saliendo a comer a un restaurante en Madrid.

Escassi y Abouk ya no pueden negar la evidencia de que están interesados el uno en el otro. Por el momento hay cuatro encuentros confirmados: la fiesta del Turronero, la escapada a Túnez, la comida en Madrid y el fin de semana en Tarifa, los suficientes para afirmar que la relación entre el jinete y la intérprete, sea cual sea, funciona. Y, eso sí, por la naturaleza de las citas todo indica que comparten algo más que una amistad. Llevan viéndose en secreto desde mediados de julio, evitando las muestras de cariño en público. "Hacen todo lo posible para que no les vean", contó este martes el periodista Jorge Borrajo. Mientras tanto, la prensa les pregunta y ellos echan balones fuera.

Tras las entrevistas en el programa de Telecinco tanto de Álvaro como de María José, el ex de Lara Dibildos pasó unos días de desconexión en Cádiz. En sus historias de Instagram publicó una foto donde aparecía sin camiseta cocinando una paella y explicando que se encontraba con su familia. No obstante, según las últimas informaciones de Pepe del Real, en dicha casa también estaba Hiba.

"Están juntos en una vivienda alquilada, al parecer por Álvaro y a la que se habría desplazado ella después de cumplir con su compromiso con la Starlite en Marbella", explicó este martes, afirmando que Álvaro estaría acompañado de Hiba y sus dos hijos, Amín y Naím, de 4 y 2 años respectivamente, fruto de su matrimonio con su exmarido, el futbolista Achraf Hakimi, así como de la cuidadora de los pequeños.

"Ahora entenderíamos también a esa María José Suárez enfadadísima después de que saliesen las imágenes de ellos en la fiesta de El Turronero y entenderíamos también esa reacción por la que María José, de alguna manera, habría filtrado esa información sobre Valeri a los medios de comunicación y os puedo decir que están, en este momento, disfrutando de una escapada romántica", aseguró el periodista, que afirmó de alguna manera que todo lo que ha comentado María José podría ser fruto del despecho.

Por el momento solo sabemos que Escassi define a la actriz de El Príncipe como "una persona maravillosa", sin más."Es una persona maravillosa que conozco a través de MasterChef, tengo una relación fantástica con ella pero no tengo nada serio", dijo. "Obviamente, cuando pasas tiempo con alguien te estás conociendo y yo hablo con ella, me lo paso bien con ella, nos reímos y nos divertimos mucho en la fiesta del Turronero, pero ella tiene su vida y yo la mía", contó. "Es una niña encantadora, divertida, simpática... pero ahora no tenemos nada más que una amistad".

Por otro lado, mientras Escassi hablaba así de Hiba, esta respondía tajante a la prensa el pasado 4 de julio: "No hay ninguna relación. Hay una amistad, como bien lo ha dicho él y ya está. Está todo más claro que el agua". "Sabéis que nunca me pronuncio sobre estas cosas. Él ya se ha pronunciado. No hay absolutamente nada. (...) Ya lo ha dicho él y yo no tengo nada más que decir, ¿vale?", insistió. Y añadió: "No nos estamos conociendo de nada ni nos estamos dando ninguna oportunidad de ningún tipo".