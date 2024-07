Hiba Abouk bloquea sus redes sociales tras recibir una oleada de críticas: "¿Escassi? ¿Tan desesperada estás?"

La actriz se ha convertido, muy a su pesar, en una de las protagonistas del verano. El otro, claro está, es su chico, Álvaro Muñoz Escassi. Informalia adelantó en primicia el roneo de la pareja en la fiesta del Turronero el pasado mes de junio y este martes desvelábamos en exclusiva y con todo lujo de detalles la escapada romántica de los pipiolos en un resort Only Adults en Túnez. Ellos desmintieron el 'tonteo' en varias ocasiones y a los fans de la intérprete no les ha gustado ni que mintiera... ni que se haya acercado tanto al jinete más polémico de todos los tiempos.

En las últimas horas, Hiba Abouk ha recibido numerosos comentarios negativos en las redes sociales por su relación con el empresario sevillano: "Ya hay que estar desesperada para salir con Escassi", "Las que vais con él es tenéis alguna tara que no se percibe a simple vista", "Uyuyuyuy... Te han pillado. ¿Mentiste, eh? Con que no estabas con Escassi... Pensaba que eras más inteligente y que tenías más clase", "¿Pero con Escassi? ¿No había uno peor?". Así que la protagonista de El Príncipe ha tomado una drástica decisión: bloquear los comentarios en sus publicaciones. La última, de este mismo martes, ya no admite ni una sola línea.

Hiba no está dispuesta a cogerse un disgusto por lo que opinen los demás y está decidida disfrutar de su amor de verano con Escassi, que ha protagonizado una escandalosa ruptura con María José Suárez con amantes 'trans' y presuntas extorsiones de por medio. La propia Miss advirtió a la actriz sobre el jinete: "La llamé por teléfono para contarle todas las informaciones que iba a salir. Yo no soy nadie para decir si tiene que estar con él o no, pero tengo un lema en la vida y es que hacer lo que gustaría que me hicieran a mí. La llamé y le advertí", dijo en De Viernes.

Las cuatro 'citas' de Álvaro e Hiba

El jinete y la actriz se conocieron hace unos meses en las grabaciones de Masterchef Celebrity y la química fue instantánea. La primera vez que les vimos juntos fue en la fiesta que el Turronero organizó por la comunión de su nieta en Sanlúcar de Barrameda. Álvaro e Hiba se mostraron muy cómplices aunque discretos, pues además de los más de 200 invitados estaban también los hijos de ella, Amín y Naím, fruto de su matrimonio con Achraf Hakimi.

La segunda fue en Túnez, como adelantábamos en este digital. Fue entre el 11 y el 13 de julio, cuando María José lloraba su ruptura en el plató de Telecinco. Viajaron a Túnez, concretamente a la localidad costera de Hammamet, y se alojaron en una suite de la cuarta planta de un resort de lujo solo para adultos. No se escondieron: besos, caricias, abrazos... Su amor quedó inmortalizado en unas imágenes que ha emitido el programa Así es la vida este miércoles.

La tercera llegó en Madrid, el 18 de julio. Comieron juntos en un restaurante italiano del que entraron y salieron por una puerta trasera, tal y como explica la revista Semana. La última ha tenido lugar este fin de semana, en Tarifa, en una casa de alquiler alejada de miradas indiscretas.