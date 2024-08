El explosivo look de más de 1.000 euros con el que Hiba Abouk reaparece en un acto público en pleno huracán Escassi

Es una de las protagonistas de la crónica social debido a su relación con Álvaro Muñoz Escassi, la que el jinete ya no niega y a la que ella no pone nombre, insistiendo públicamente en que disfruta de la vida y tiene amigos y amigas con los que sale y entra. Este viernes, Hiba Abouk reapareció en un acto público y lo hizo con un vestido y un look que ha despertado sensación.

La protagonista de El Príncipe se desplazó hasta la Casa del Piñón, en el centro de Madrid, para recoger el 'Castillete de Oro', la máxima distinción del Festival Internacional del Cante de las Minas. Participó, además, en una tertulia dirigida por el periodista Juan Ramón Lucas. La actriz, amante del flamenco, apoya este evento desde hace dos décadas. "La música, al ser tan abstracta, es muy buena para generarte sensaciones y para trabajar. A mí una soleá o un fandango me pueden ayudar a concentrarme".

Para recoger este reconocimiento, la intérprete de 37 años escogió un vestido de la firma francesa Jacquemus de color verde salvia, vertiginoso escote, lazada a la cintura y cuello clásico. Actualmente, el diseño cuesta 308 euros (precio rebajado). Acompañó al vestido con un bolso de 881 euros de la misma firma, modelo Le Bambino Long, color blanco marfil y confeccionado con piel de becerro con efecto cocodrilo en relieve.

Hiba Abouk, de plena actualidad rosa por sus encuentros y escapadas con el ex de María José Suárez y Lara Dibildos, también está pendiente de cerrar su acuerdo de divorcio con el padre de sus hijos, el futbolista del PSG Achraf Hakimi. Tal y como publicamos, nos cuentan que podrían haber llegado a un acuerdo y que está todo cerrado, pero la relación de la actriz con Escassi puede empeorar la situación. "Él le ha hecho llegar que no quiere ver al jinete en la casa en la que ella vive en Madrid con sus hijos", nos deslizaron.