Kiko Rivera sorprende y sube una foto con Isabel Pantoja: "Aunque las cosas no vayan bien no significa que no eches de menos"

El clan Pantoja ha estado en boca de todos en los últimos meses por las recientes polémicas que se han despertado con el mensaje de Isabel Pantoja a sus nietos o la ruptura con su íntima amiga Mariló de la Rubia. En medio del cisma familiar, el hijo de la tonadillera, Kiko Rivera, ha querido recordar los momentos en los que el clan parecía estar unido.

Se debe poner sobre la mesa que la relación de los hijos de la cantante con su madre es prácticamente inexistente desde hace un tiempo. El último mensaje que Isabel Pantoja compartió en su concierto de Almería, en el que hacía un homenaje a sus cuatro nietos, no fue muy bien recibido ni por Kiko ni Isa Pantoja.

Sin embargo, en medio de todas las confrontaciones ha vuelto a surgir la voz de Kiko Rivera. En su momento más nostálgico ha querido abrir su álbum para mostrar a todos un tiempo más feliz, o al menos en el que estaban más unidos: "Hoy estuve viendo algunas fotos del pasado y no pude evitar emocionarme. A veces aunque las cosas no vayan bien no significa que no eches de menos. Aquí os dejo algunas", ha dicho desde su perfil de Instagram.

Las imágenes no han tardado en sorprender a todos sus seguidores por considerarlo un emotivo gesto que podría marcar el inicio de la reconciliación. En la primera muestra a sus hermanos por parte de padre Cayetano y Fran Rivera, hijos del torero Francisco Rivera y Carmen Ordóñez. Una tierna imagen en la que Kiko Rivera, de bebé, es sostenido por sus hermanos mayores.

Es en la segunda donde las redes han hecho un fuerte hincapié. Kiko Rivera aparece junto a su madre Isabel Pantoja muy elegantes los dos y posando ante las cámaras. El Dj de profesión ha mantenido siempre la política de no mencionar a su madre en redes sociales. Un mensaje que viene después de más de tres años del más salvaje de todos los ataques hacia la tonadillera: "Antes piensa en el dinero que en sus hijos. Mi madre no ha tenido corazón y todo lo que ha hecho conmigo durante mi vida es un paripé. He llegado a la conclusión de que mi madre no me quiere", dijo en una entrevista en Telecinco.

Las aguas parecen que se han calmado y con sus recientes problemas de salud, una posible reconciliación no se ve ya tan lejana. En medio de esta polémica surge el nombre de Isa Pantoja, su hermana pequeña y a quien también dedica una fotografía en el carrusel. Pero en su caso está despaldas y solo se puede intuir su identidad. Inmersos también en una mala relación, los hermanos parecen que han visto ahora su puntos en común. Entre las imágenes compartidas también se puede apreciar a un joven Kiko Rivera en Cantora.

¿Qué enfermedad le han diagnosticado a Kiko Rivera?

La salud del Dj se ha resentido en los últimos años debido a la mala vida que llevó en su juventud: "Llegué a gastar en mala vida 8 millones euros. Me he gastado mucho en fiestas, drogas y todo lo que está dentro del círculo vicioso", dijo en el podcast de Marina Rivers. Hace pocos días fue diagnosticado de diabetes, a esto se suma que desde su adolescencia ha tenido fuertes ataques de gota y en 2022 sufrió un ictus que le llevó a reordenar sus prioridades.