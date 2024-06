Kiko Rivera responde a la última pulla de su madre: "Mis hijos son lo que yo más quiero"

Tranquilo, feliz y con muchas ganas de gira este verano. Así se ha mostrado Kiko Rivera este jueves ante las cámaras, a las que ha atendido en un alarde de simpatía que hacía tiempo que no disfrutábamos. El DJ reorganizó sus prioridades hace ya un par de años, cuando un ictus casi le cuesta la vida, y desde entonces se mantiene alejado de polémicas y problemas. Centrado en su mujer, Irene Rosales, y sus tres hijos, el músico ha asegurado que se encuentra en su mejor momento: "Estoy cuidándome lo máximo que puedo, no salgo prácticamente a ningún sitio y estoy ilusionado con mi carrera".

Orgulloso de su éxito, asegura: "Considero que estoy en el mejor momento, no solo por mí sino por la gente que me rodea. He venido luchando todos estos años de mi carrera más solo que la una, hoy en día tengo un equipo de trabajo y una discográfica que ha confiado en mí".

A Kiko se le escapaba la sonrisa al hablar de su música pero, sobre todo, al hablar de sus hijos: "Son lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Francisco es muy bueno, esperemos que no sea como su padre cuando era joven, y mis niñas son especiales, son con las que convivo día a día", ha dicho. Todo un dardo para su madre, Isabel Pantoja, con la que no se habla desde hace ya varios años y que el pasado sábado se refirió a sus nietos (incluido Alberto, el hijo de Isa Pi), desde las tablas de Almería: "Esta va para mis cuatro", dijo, dedicando una de sus canciones a los niños.

Por último, Kiko ha querido dedicar unas palabras también a su mujer, Irene Rosales: "Es el pilar fundamental de mi vida. Es mi salvadora, lo que ha soportado mi mujer y lo que ha aguantado conmigo es un poco inaguantable. Todavía no entiendo el porqué y al final es porque alguien te quiere tanto que decide ayudarte". El músico recuerda que ella le ha ayudado "en todos los aspectos de mi vida, mi mujer ha estado levantándome cuando he necesitado esa ayuda y por eso es la persona a la que más quiero en el mundo junto con mis hijos".

Además, ha asegurado que Irene no está a su lado por interés, como afirman las malas lenguas: "Cuando yo conozco en mi mujer estoy metido en todo lo malo, voy de camino a la ruina, son diez años... Y hoy a la primera de cambio se separan, por mucho que veas por redes que son la pareja perfecta". Y ha añadido: "Al final el concepto de pareja es quererse muchísimo y aceptarse como es, mi mujer se ha sacado un master porque lo normal hubiese sido que me hubiese mandado a tomar por culo porque yo estaba muy mal psicológicamente".