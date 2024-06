Kiko Rivera se suma a los dardos de Isa Pantoja a su madre: "No llama a sus nietos y esa es la única verdad"

"La realidad es que mi madre no llama a sus nietos". Con estas palabras se refirió Kiko Rivera al verdadero vínculo que su madre, Isabel Pantoja, mantiene con sus nietos. Rotundo, este jueves habló sobre las lágrimas de la tonadillera en su concierto en Almería, donde el pasado fin de semana mencionó a los pequeños. Eso sí, sigue sin darse una sola llamada. Lo dijo hace unos días Isa Pantoja, y a ella se suma su hermano.

"La realidad es que mi madre no llama a sus nietos y esa es la única verdad", explicó en Juntos. "Que tú cojas y lances cuatro lagrimitas y le cantes una canción a tus nietos pues a mí no me vale absolutamente nada. A mí lo que me vale es que llames y preguntes cómo están", sentenció.

La cantante dedicó su canción Hasta que se apague el sol a los menores, llegando a romperse en lágrimas sobre el escenario. "Va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga más nada, a mis cuatro", subrayó. Un mensaje que su hija tachó de "absurdo".

Lo hizo unos días después en Vamos a ver. "Me parece absurdo que haga esas reflexiones delante de la gente cuando no me ha llamado", dijo. Y añadió: "Me ponen de mala leche estas cosas. Me parece absurdo. Menos dedicatorias y más llamadas por teléfono".

Los hijos de Kiko Rivera -Francisco, Ana y Carlota- y Albertito -el que Isa Pantoja tiene en común con Alberto Isla- no saben nada de su abuela, quien, antes de arrancar su gira, pasó un largo encierro en Cantora, alejada del foto mediático y centrada en aliviar sus deudas y superar la depresión que sufría.

No se interesó demasiado en acercar posturas con Kiko e Isa, según sostienen ellos. En cambio, sí mantiene una relación estrecha con su sobrina Anabel, ahora embarazada. "Me dolería que ejerciese de tía abuela cuando no lo hace de abuela", dijo Isa la pasada semana tras ser preguntada por el bebé que espera su prima. "Me dolería. Y es más: me jodería", sentenció.