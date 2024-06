Corrían los rumores desde hacía unos días, y este jueves se confirmaron: José María Almoguera y Paola Olmedo están juntos. El hijo de Carmen Borrego se ha reconciliado con la manicurista, según informó este jueves TardeAR. Una vez más, todo indica que este matrimonio nunca se separó. De nuevo, su historia huele a pura estrategia para atacar a la hija menor de María Teresa Campos y cobrar exclusivas.

"Podríamos decir que Paola y José María han retomado su relación sentimental", contó Silvia Taulés. La noticia de la periodista sorprendió a los colaboradores del programa, en cuyo plató se informó, además, sobre las condiciones impuestas para mantener este matrimonio: "José María tenía que romper completamente el vínculo con su madre".

Como comentamos hace unos días, en este tiempo los encuentros entre José María y su mujer han sido cada vez más frecuentes, por lo que la separación quizá nunca existió en términos reales. Se les ha visto viajando, cenando juntos y con la madre de ella, y unas imágenes recientes confirman esta teoría: aunque pudo haber una pequeña crisis, no se trató de una separación real.

De hecho, las próximas semanas pueden traer una portada con la noticia de la reconciliación, según varios periodistas especializados. José María ha prometido no volver a dar exclusivas y se arrepiente de la anterior.

Carmen Borrego, rota en el cumpleaños de su hijo

Sea como sea, parece que las decisiones que José María tome en su vida privada no llegarán de forma directa a Carmen Borrego. Madre e hijo siguen distanciados y, de momento, la cosa no pinta bien. Pese a los deseos de reconciliación de Terelu Campos, la familia sigue rota.

Solo hay que volver a las lágrimas de su madre este miércoles en el plató de Así es la vida. El joven cumplió ese día 34 años y su progenitora le felicitó en directo. "Sigo estando aquí. Me sigo sintiendo igual de madre que cuando me fui a Supervivientes", dijo, muy emocionada, y explicó que no quiere hacer daño a ninguno de sus dos hijos: "De cualquier manera nunca voy a ir en contra de ellos. Jamás, voy a hacer lo que he hecho como madre durante toda mi vida". "Sabes que te quiero, que te espero y que te esperaré siempre", zanjó.