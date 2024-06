Famosos Carmen Borrego la lía en una tienda al devolver un regalo de su marido: "No quiero esta mierda"

La tertuliana se mostró muy disgustada por la calidad y precio del presente

Carmen Borrego, destrozada tras el último desprecio de su hijo: "Fue a saludarlo y le retiró la cara"

Son días complicados para la pequeña de las Campos, que ha sufrido el abierto rechazo de su hijo José María tras felicitarlo por su cumpleaños. Lo hizo con un bonito mensaje que ha quedado sin respuesta, al igual que el que envió unos días antes a su nieto Marc, con el que no ha podido celebrar su primer aniversario de vida. Y, como suele ser habitual, uno paga sus miserias con los que están más cerca. En este caso, José Carlos Bernal. El marido de Carmen Borrego le hizo un regalo a su esposa que no le agradó y fue a devolverlo muy enfadada.

"No quiero esta mierda que me ha comprado". Esta fue la frase con la que se presentó Carmen Borrego en una tienda de lencería, en la que su marido había adquirido un día antes un conjunto de ropa interior. Según Ni que fuéramos shhh, la tertuliana había visitado dicho establecimiento unos días antes para informar a las dependientas de la visita de su marido y pedirles que le asesorasen para que le comprara el conjunto de una determinada marca cuyos precios oscilan entre los 150 y los 500 euros. A José Carlos le pareció demasiado caro y a pesar de la insistencia de las chicas, terminó comprando un conjunto mucho más económico y que no gustó a su esposa, que acudió a la tienda a devolverlo tildando las prendas de "mierda".

Como decíamos, Borrego no está pasando por un buen momento. Al distanciamiento con su hijo se une también una fecha muy delicada: el próximo martes 18 de junio, día que María Teresa Campos hubiera cumplido 83 años. Será el primer aniversario que celebran tras su muerte, el pasado 5 de septiembre, y le rendirán homenaje con una misa en la parroquia Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón. Lo harán, eso sí, un día antes, porque Borrego ha firmado con una revista para ocupar la portada de esa semana. Aseguran que este movimiento no ha gustado nada a su hermana, Terelu, que pretendía recordar a su madre en un acto más íntimo.