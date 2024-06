Famosos Isa Pantoja, muy cabreada con su madre por hablar de sus nietos: "Menos dedicatorias y más llamadas"

La joven ha estallado este martes por las palabras de la tonadillera en su concierto de Almería

Isabel Pantoja no se habla con su hija ni tiene contacto con su hijo, Albertito

Suele ser prudente y no hablar de más. Sin embargo, no siempre se puede mantener el tipo. Isa Pantoja ha estallado este martes contra su madre, Isabel Pantoja, por mencionar a sus cuatro nietos, incluido Albertito, en su último concierto de Almería. La joven no entiende por qué se refirió al pequeño cuando, según ella, este no ha tenido la posibilidad de acercarse a su abuela.

La cantante no tiene relación con sus hijos y, por tanto, tampoco con sus nietos. Sin embargo, en su cita en la ciudad andaluza, antes de arrancar con Hasta que se apague el sol, mencionó a los pequeños: "Va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga nada más. A mis cuatro".

La artista no pudo contener la emoción, llegando a despertar comentarios entre sus seguidores. "Qué lástima", se llegó a escuchar entre la marea de fans.

"Pues qué quieres que te diga, lo veo un poco absurdo", ha expresado la hermana de Kiko Rivera al ser preguntada por este tema en Vamos a ver. Ni siquiera era capaz de encontrar las palabras. "No veo ninguna contestación", ha reconocido, visiblemente indignada.

"Me parece absurdo que haga esas reflexiones delante de la gente cuando no me ha llamado", ha dicho Isa, que se recupera de un ataque de asma que sufrió este lunes y por el que pidió ayuda a sus seguidores en las redes sociales: "Estaba mejor, pero me ponen de mala leche estas cosas. Me parece absurdo. Menos dedicatorias y más llamadas por teléfono".

Los hijos de Kiko Rivera -Francisco, Ana y Carlota- y Albertito, fruto de la relación que Isa mantuvo con Alberto Isla, no saben nada de su abuela, quien, antes de arrancar su gira, pasó un largo encierro en Cantora, alejada del foto mediático y centrada en aliviar sus deudas. No se interesó demasiado en acercar posturas con Kiko e Isa, según mantienen ellos. En cambio, sí habla con su sobrina Anabel, ahora embarazada. "Me dolería que ejerciese de tía abuela cuando no lo hace de abuela", dijo Isa la pasada semana tras ser preguntada por el bebé que espera su prima. "Me dolería. Y es más: me jodería", sentenció.