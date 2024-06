Famosos El Papa Francisco rechaza una audiencia privada con Isabel Pantoja: así ha reaccionado la tonadillera

La artista no reúne los requisitos para ver a solas al Santísimo pero la invitan a una audiencia grupal

Isabel Pantoja se planta y rechaza cantar en Málaga: "Se ha negado por activa y por pasiva"

Varapalo para la ex de Julián Muñoz, que soñaba con conocer al Papa Francisco. El equipo de Isabel Pantoja solicitó una audiencia privada con el Pontífice pero la respuesta de El Vaticano ha caído como un jarro de agua fría en Cantora: 'No'. Los responsables consideran que la tonadillera no reúne los requisitos para acceder a tal privilegio y han rechazado su propuesta aunque le ofrecen otra posibilidad: formar parte de una audiencia grupal con otros artistas de todo el mundo. La intérprete, según Antonio Rossi, se ha negado por pura soberbia.

El Papa Francisco, de 87 años, realiza muy pocas audiencias debido a su delicado estado de salud. El Vaticano recibe miles de peticiones al año y solo se admiten un 3% de las audiciones privadas, reservadas todas a grandes personalidades como reyes o embajadores. El resto (cantantes, artistas, empresarios...) son agrupados en visitas conjuntas, como hicieron Antonio Banderas o Tamara Falcó, que viajaron como miembros de sus respectivas asociaciones: la Cofradía de la Virgen de Lágrimas y Favores de Málaga y la Pontificia Scholas Occurrentes en España. La hija de Isabel Preysler, embajadora de la última, lo ha visto dos veces, en 2020 y en 2022.

Este viernes, de hecho, el Santo Padre recibirá una comitiva española formada, entre otros, por conocidos intérpretes y humoristas como Cristina Castaño, Belén Cuesta o Sara Escudero, que disfrutarán de la experiencia con famosos internacionales como el presentador Jimmy Fallon o Whoopi Goldberg. "¡Pues ya es oficial! Me voy a Roma, al Vaticano, a conocer al Papa Francisco, invitada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Todo un honor ser uno de los más de 100 cómicos (actores, presentadores…) de todo el mundo elegidos por el Vaticano para asistir al encuentro que organiza este viernes 14 de junio en Roma para celebrar el humor y reconocer su importante labor en la sociedad. ¡Toda una experiencia de la que espero poderos mostrar muchos momentos!", escribió la protagonista de La que se avecina en redes sociales.