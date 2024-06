Famosos Anabel Pantoja estalla contra 'Espejo Público' por los comentarios "dañinos" sobre su embarazo y Susanna Griso responde: "Se ha enfadado"

La pantojita chica anunció su embarazo la semana pasada en una revista

Susanna Griso opina de Anabel Pantoja: "Yo no sé qué oficio ni beneficio tiene más allá de las revistas"

Anabel Pantoja ha dicho basta este martes a través de su perfil de Instagram, pues para ella no está siendo fácil escuchar ciertos comentarios sobre su embarazo (el cual anunció vía exclusiva la semana pasada a través de su revista de cabecera). Muy indignada se ha mostrado en sus redes sociales, en concreto contra Espejo Público.

"Hace una semana di la noticia más importante de mi vida. Tenía mucha ilusión a la vez que miedo. La mayoría se volcó y sus muestras de cariño hacia mí me llenaron el alma", ha escrito al comienzo de su post, para lamentar a continuación: "Pero hubo otras personas que sin conocerme, soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de televisión como: '¿Creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre? ¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo? ¿Va a rentabilizar y explotar su embarazo y a su hijo?'".

La sobrinísima de Isabel Pantoja no ha desvelado a qué programa hace referencia, pero añade: "Creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites". La prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja está muy indignada: "No sabéis hasta que punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina con segundas por ganar un punto en el programa".

En este sentido, también ha explicado: "He trabajado ahí y sé cómo va todo, y especialmente en un día tan importante y con una noticia así. Sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me parece: asqueroso".

Y Anabel sentencia: "Las personas que comentan programas y todos los temas, ¿lo cobráis al mes, no? ¿Y habláis de esta noticia, no? ¿Por qué yo no puedo si es mi embarazo? A ver si podemos tener un poquito el alma y la boca limpia para decir cualquier estupidez y no causar daño a una persona que lo único que hizo fue quedarse embarazada con su pareja y contarlo".

'Espejo Público' responde

Tras colgar el post, el periodista Miquel Valls se ha dado por aludido y Susanna Griso, desde su magazine en Antena 3, lo ha dejado claro: "Se ha enfadado", ha comentado la presentadora sobre la sobrina de Isabel Pantoja. Gema López ha recordado que la que fuera su compañera en el extinto Sálvame es una persona "muy intensa" estando embarazada y sin estar, mientras que Laura Fa y Lorena Vázquez se han mostrado muy críticas con ella. Tras el debate que se ha generado en el plató, y entre risas, Griso ha zanjado el asunto: "En nombre de Espejo Público pido perdón a Anabel y que se distraiga de las redes". No obstante, la presentadora también ha expresado antes su postura y sobre las críticas que pueda recibir Anabel tras exponer su embarazo en las revistas, ha dicho: "Eso es de cajón, va en el sueldo".