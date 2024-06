Famosos Isa Pantoja rompe a llorar y confiesa que vive su peor momento: "Tengo miedo de asfixiarme"

La joven sufre una bronquitis que ha derivado en un complicado cuadro asmático

La hija de Isabel Pantoja atraviesa un momento delicado de salud. Aquejada por una bronquitis desde hace semanas, su situación se ha complicado por un cuadro de asma que la ha obligado a acudir a las urgencias hospitalarias en varias ocasiones. La última, este lunes. La joven tertuliana rompía a llorar en redes sociales, compartiendo su desesperación: "Yo esto no lo había vivido en mi vida, el polvo lo que ha hecho ha sido agravar lo que ya tenía, que era una bronquitis, y me ha derivado en asma. Lo estoy pasando fatal".

La hermana de Kiko Rivera, que acaba de comprarse una casa con su marido, Asraf Beno, se encuentra en plenas obras de remodelación y el polvo de los materiales no hace sino empeorar su estado: "Lo estoy pasando fatal. Estaba llorando por la desesperación de que veo que no mejoro, que veo que me asfixio, que me quedo sin aire. Me da miedo pasar esas crisis asmáticas, que es lo peor del mundo. No sé qué hacer, estoy desesperada".

Entre lágrimas, Isa Pi confesaba que tiene miedo de asfixiarse en una de sus crisis asmáticas: "Estoy esperando a que me den cita médica, porque esto no se lo deseo a nadie. Es lo peor que puede pasar, y de verdad que vivo con miedo de asfixiarme". Y añadía: "Me encuentro supermal. Cuando noto que estoy mejorando, de repente es como que vuelven a darme esas crisis que son lo peor. Me da miedo quedarme sin aire, te lo juro. Llevo así ya mucho tiempo y no noto mejoría".

La joven lleva ya cinco días en esta situación, que la ha obligado a ausentarse de su puesto de trabajo en Mediaset. "Esta noche, y la noche anterior, estoy dormida y de repente me despierto con tos que no me cabe nada de aire, ni por la nariz ni por la boca. Me asfixio, horroroso (…) Iré a que me sigan haciendo pruebas porque las crisis cada vez son más seguidas", decía el pasado jueves.