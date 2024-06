Famosos La puñalada trapera de Dulce a Isa Pantoja: "Le había pedido que no atacara a su madre"

La niñera de Isa Pi fue entrevistada el pasado viernes por el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona

Isa Pantoja se ha mostrado este lunes, 10 de junio, derrumbada en sus redes sociales a causa de los problemas que sufre como persona asmática. Sin embargo, este no es el único motivo por el que la joven no sonríe como le gustaría, pues para ella no fue plato de buen gusto ver como la persona que la cuidó, Dulce, volvía a hablar mal de su madre en Telecinco a cambio de un puñado de euros. Aunque la relación entre Isa y la tonadillera está rota, tampoco quiere estos ataques públicos para ella.

Tanto es así que la hermana de Kiko Rivera se siente traicionada tras la entrevista de la que fuera su niñera en De Viernes: "La idea de la entrevista de Dulce no era esa. Era contar cómo se encontraba ella ahora. Isa le había pedido a Dulce que no atacara a su madre, pero cuando Dulce se sienta sale por donde quiere. A Isa le pone en una situación incómoda", ha explicado Almudena del Pozo este lunes en Así es la vida.

Tres días después de la entrevista (la grabada, no en plató), Isa Pantoja se ha mostrado hundida en sus redes sociales pero, según ha explicado, es por el asma que sufre: "Es para haceros llegar lo que siente una persona asmática... Una bronquitis que ha derivado en asma. El otro día vinieron a levantar el suelo y con el polvo... Veo que no mejoro, me asfixio y me quedo sin aire. Estoy desesperada", ha lamentado, rota en llanto, la prima de Anabel Pantoja. Y ha añadido, con su mascarilla puesta: "Es lo peor que me puede pasar, vivo con miedo de asfixiarme. Me noto súper mal y cuando noto que mejoro me dan esas crisis que son lo peor. Llevo así mucho tiempo y no noto mejoría".

Tras su derrumbe, han insinuado que podría tratarse de "una llamada de atención" a la intérprete de Se me enamora el alma. Carmen Borrego, que sabe de lo que habla porque la relación con su hijo parece irreparable, ha dicho: "Espero que tanto Isabel Pantoja como su prima y su hermano, si ven esto, la llamen y ayuden".

Los titulares de Dulce en 'De Viernes'

Entre otros episodios, Dulce habló de cómo trataron a Isa Pi en Cantora cuando se quedó embarazada, a los 17 años, del pequeño Albertito: "La familia no la quería, pero todo empeoró cuando mi niña conoció a un chico, y eso es de ser muy machista. Su hermano tuvo millones de novias que dormían en la casa, pero que lo hiciera ella no lo entendieron, eso era demasiado para ellos. Es verdad que le daban comida caducada a Isa cuando estaba embarazada".

Y relató, según su versión: "Durante el embarazo nos quedamos allí las dos encerradas. Yo cuidé a mi niña durante su embarazo y después a su hijo muchos años. Yo he criado también a ese niño. Quiero dejar claro que yo les he cuidado sin cobrar ni un duro, que ellos han dicho que yo les cuidaba porque me pagaban y eso es completamente mentira".

Sobre Isabel Pantoja, dijo, entre otros titulares: "Cuando yo me marché de Cantora me liberé físicamente pero mentalmente no. Reconozco que la odio, yo la quise mucho, muchísimo, pero aunque sea triste del amor al odio hay un paso. Esa mujer me ha hecho mucho daño, demasiado".