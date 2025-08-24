La Familia Real británica reaparece en la iglesia de Crathie Kirk para despedir su verano en tierras escocesas

Las vacaciones están llegando a su fin y la Familia Real británica se despide de su refugio veraniego. Este domingo 24 de agosto, el rey Carlos III, la reina Camila, los príncipes de Gales y la princesa Ana se han dejado ver entrando a la iglesia de Crathie Kirk, próxima al Castillo de Balmoral, para asistir a una ceremonia religiosa que ya se ha convertido en la tradición con la que ponen el broche final a su verano en tierras escocesas.

Balmoral era una de las residencias favoritas de la reina Isabel II: su hogar de verano y el lugar donde falleció el 8 de septiembre de 2022. Por eso no es casual que la Familia Real británica acuda cada año a la iglesia de Crathie Kirk por estas fechas, un momento que se ha convertido en toda una tradición y en el que también rinden homenaje a la monarca fallecida.

Príncipe Guillermo y Kate Middleton

A través de la ventanilla del coche conducido por el príncipe Guillermo, se ha dejado ver su esposa, Kate, que ha saludado sonriente a los presentes. La duquesa ha elegido un elegante traje negro y un tocado a juego con un lazo lateral. Detrás viajaban también la princesa Charlotte y los príncipes Louis y George. El próximo año, los príncipes de Gales se trasladarán a su nueva residencia en Forest Lodge, un hogar que les ofrecerá más privacidad y espacio para disfrutar de tiempo de calidad en familia.

El rey Carlos III y la reina Camila

En otro vehículo han viajado también el rey Carlos III y la reina Camila, quien ha lucido un sofisticado tocado negro con una pluma en tonos tierra, acompañado de un chal que cubría la parte superior de su vestido. También les acompañaba la princesa Ana. En los próximos días, los monarcas presidirán un servicio de conmemoración en Staffordshire en honor a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial.

Princesa Ana

El 8 de septiembre se cumplen tres años de la muerte de la reina Isabel II

Como decíamos, el próximo 8 de septiembre se cumplirán tres años del fallecimiento de la reina Isabel II. La monarca murió a los 96 años en el Castillo de Balmoral. Su muerte se hizo pública a través de un breve comunicado de la familia en redes: "La reina ha fallecido en paz esta tarde en Balmoral. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmora esta noche y regresarán a Londres mañana".

Con la muerte de Isabel II comenzó una nueva era: el reinado de su hijo, Carlos III de Inglaterra, que arrancó marcado por varias controversias familiares, como la salida de los duques de Sussex, Harry y Meghan, o las polémicas en torno al príncipe Andrés, entre otros asuntos. Isabel II ostentó el reinado más largo de la historia del Reino Unido y el segundo a nivel mundial, solo por detrás del francés Luis XIV.

Reina Isabel II

El 6 de febrero de 2022 se cumplieron 70 años de su ascenso al trono. Con tan solo 25 años, la joven Isabel heredó la corona tras el breve reinado de su padre, el rey Jorge VI, que murió a los 56 años. Cabe recordar que la monarca no nació para reinar y, de niña, no la prepararon para ello: su camino al trono se abrió cuando su tío Eduardo VIII abdicó en favor de su hermano, el padre de Isabel.