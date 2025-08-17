La mudanza de los príncipes de Gales a Forest Lodge obliga a dos familias vecinas a dejar su casa: el motivo

Los príncipes de Gales ya tienen decidido cambiar su residencia de Adelaide Cottage por Forest Lodge, una mansión a solo seis kilómetros de su antigua casa, mucho más amplia y privada para toda la familia. El traslado oficial se espera para el próximo año, cuando terminen las reformas, pero la mudanza ya está dejando sus primeras consecuencias: dos familias que vivían justo al lado del futuro hogar de Kate y el príncipe Guillermo han tenido que abandonar sus casas, tal y como ha adelantado Daily Mail.

Según publica el medio británico, los inquilinos, que residían en unas cabañas que antes eran los establos de Forest Lodge, recibieron por sorpresa la noticia de que debían mudarse. Las familias serán reubicadas en viviendas de igual o mejor calidad dentro de la misma zona. "Les dijeron que tenían que marcharse. No lo esperaban. Esas casas están muy cerca de Lodge, y no van a querer cualquier persona viviendo ahí si van a estar los royals", ha explicado una fuente al citado medio.

La finca, ubicada en pleno Windsor Great Park, está rodeada de naturaleza y cumple la principal prioridad de los duques: tener más privacidad. Además, la nueva residencia está a solo unos kilómetros de Lambrook School, donde estudian los pequeños George, Charlotte y Louis.

En las últimas semanas se había rumoreado que su nuevo hogar sería alguna de las propiedades reales más emblemáticas, como Fort Belvedere, la favorita del rey Eduardo VIII y a solo una hora de Londres. Pero finalmente, Kate y Guillermo han optado por mudarse más cerca. La residencia cuenta con ocho habitaciones, varios salones, tres establos, pista de tenis y hasta un estanque. Los príncipes ya se han puesto manos a la obra con una reforma integral que les permitirá instalarse a finales de año, y según The Sun, los trabajos correrán íntegramente a su cargo.

Para los príncipes de Gales mudarse a Forest Lodge supone un nuevo comienzo: un espacio para dejar atrás los años difíciles marcados por la enfermedad de Kate, la muerte de la reina Isabel II, el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III y, por supuesto, las tensiones familiares tras el distanciamiento de Harry y Meghan Markle.