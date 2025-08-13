La princesa de Gales continúa disfrutando de sus vacaciones privadas junto a su marido, el príncipe Guillermo, y sus tres hijos, George, Charlotte y Louise. Un tiempo de descanso y familia vital para Kate Middleton, que se encuentra en pleno renacimiento tras superar un cáncer por el que canceló sus obligaciones institucionales durante casi un año. En este tiempo, la nuera de Carlos III aprendió a disfrutar de cada instante para regresar a la primera línea como una mujer mucho más conectada con la naturaleza y las raíces. Por ellas precisamente ha interrumpido su tiempo asueto al compartir un precioso vídeo para el que ejerce de 'locutora': "El verano es una época de abundancia, al igual que las flores florecen y los frutos maduran. Nosotros también recordamos nuestro propio potencial de crecimiento".

Desde la cuenta oficial de los Príncipes de Gales, Kate Middleton recuerda a todos sus seguidores que el verano no solo es tiempo de descanso, sino también de reflexión y autodescubrimiento: "Es el momento de encender nuestro fuego interior y explorar nuestra creatividad, pasiones y sueños". E invita a todos a compartir su tiempo con las personas más importantes de la vida, la familia y los verdaderos amigos: "Mientras disfrutamos de las horas de sol, amigos y familias se reúnen, jugando, conectando, estando presentes. Abrazando la alegría que se encuentra incluso en los momentos más fugaces y las experiencias compartidas. Nuestras vidas florecen cuando atesoramos los lazos del amor y la amistad".

La voz amable y melódica de Kate Middleton acompaña unas preciosas imágenes estivales en bosques y playas, familias reunidas, bebés sonrientes, amigos charlando, mascotas felices, picnics, deporte, flores... "Así que abran sus corazones, canten, bailen. Los días aún son largos, así que simplemente amen y sean amados", dice Kate. "Nunca ha sido más importante apreciar el valor de los demás y de la Madre Naturaleza. ¡Brindemos por el verano!".

El mensaje ha sido muy aplaudido por los internautas, que alaban no solo la voz de su princesa sino también su nueva filosofía de vida, conocida como Slow Life: "Me encanta este estilo y mensaje. Mucha esperanza para el futuro con estos dos como reyes", "Es como una película que desearías que continuara. ¡Qué voz tan dulce!", "Podría escuchar a la princesa hablar todo el día. Qué voz tan relajante"...