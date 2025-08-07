La calculada estrategia de Kate Middleton para seguir presente incluso durante sus vacaciones con el príncipe Guillermo y sus hijos, Charlotte, George y Louis

Este miércoles parecía que la princesa de Gales había reaparecido, al menos en redes sociales, dejando a un lado —aparentemente— sus exclusivas vacaciones junto al príncipe Guillermo y sus hijos Charlotte, George y Louis. En un vídeo difundido por la asociación Early Childhood, un proyecto centrado en la concienciación sobre el desarrollo cerebral en la primera infancia, se la ve visitando un centro especializado en el bienestar infantil, luciendo un elegantísimo traje clásico en verde botella. Sin embargo, lo cierto es que el encuentro no fue grabado en los últimos días. Kate Middleton sigue de vacaciones junto a su familia en un destino que se ha mantenido en secreto, sin que hayan trascendido detalles ni siquiera sobre su ubicación.

Se trata, por tanto, de una estrategia cuidadosamente orquestada por su equipo de comunicación para mantener a la corona británica en el imaginario colectivo, incluso durante sus periodos de descanso.

Príncipes de Gales

No es la primera vez que el perfil oficial de la princesa difunde contenido mientras ella se encuentra de vacaciones, una maniobra que proyecta una imagen de continuidad institucional y de disponibilidad, pese a su ausencia real.

De hecho, su última aparición pública tuvo lugar el pasado 13 de julio, durante la final de Wimbledon en Londres, a la que asistió junto al príncipe Guillermo y dos de sus hijos, Charlotte y George. El pequeño Louis no estuvo presente en esta ocasión. Durante el torneo, coincidieron con el rey Felipe VI, con quien mantuvieron una charla distendida en el vestíbulo del estadio.

Final de Wimbledon 2025

Y la última vez que vimos al primogénito del rey Carlos III fue el pasado 27 de julio, durante la final de la Eurocopa femenina en Basilea, Suiza, donde ejerció de anfitrión acompañado por la princesa Charlotte, que también compartieron palco 'real' con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

En definitiva, tanto Kate como Guillermo cuidan bastante que haya un equilibrio entre su vida privada y la exigencia de formar parte de la familia real británica, priorizando siempre su papel como padres por encima de sus compromisos institucionales. No obstante, eso no significa que descuiden su presencia en redes sociales, tal y como han demostrado desde que iniciaron su periodo vacacional este verano. De hecho, los príncipes de Gales están considerando mudarse a Fort Belvedere, tres años después de convertir Adelaide Cottage en su hogar dentro de los terrenos del Castillo de Windsor, un movimiento que refleja su constante búsqueda de estabilidad y privacidad.