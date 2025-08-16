Kate Middleton y el príncipe Guillermo se mudan y eligen una nueva residencia enfocada en su privacidad: en plena naturaleza, más espaciosa y con sitio para sus animales

En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre un posible traslado de los príncipes de Gales a una nueva residencia. La motivación principal era ganar más espacio y tener una mayor privacidad. Hasta ahora, Kate Middleton y el príncipe Guillermo vivían en Adelaide Cottage, en los alrededores del Castillo de Windsor, junto a sus tres hijos, Charlotte, George y Louis. Pero según informa el diario británico The Sun, el hijo del rey Carlos III y su esposa han decidido cambiarse de ubicación a Forest Lodge, a apenas 6 kilómetros de su anterior residencia, en busca de un nuevo hogar que se adapte mejor las necesidades de su ya familia numerosa.

La finca, ubicada en pleno Windsor Great Park, está rodeada de naturaleza y cumple la principal prioridad de los duques: más privacidad. En las últimas semanas se había rumoreado que su nuevo hogar sería alguna de las propiedades reales más icónicas, como Fort Belvedere, la favorita del rey Eduardo VIII y a solo una hora de Londres. Pero finalmente, Kate y Guillermo han optado por mudarse más cerca.

La residencia cuenta con ocho habitaciones, varios salones, tres establos, pista de tenis y hasta un estanque. Los príncipes ya se han puesto manos a la obra con una reforma integral que les permitirá instalarse a finales de año, y según el citado medio, los trabajos correrán íntegramente a su cargo.

El estilo de la casa combina lo vintage y lo moderno: grandes chimeneas de mármol, cornisas de escayola, ventanas venecianas y un impresionante techo abovedado en el vestíbulo, junto a una cocina equipada, sistemas de seguridad de última generación y dos garajes recién construidos.

Su nueva residencia encaja con los objetivos que tenía en mente la nuera del monarca británico a la hora de construir un nuevo hogar. Hay que recordar que desde que comunicó su cáncer en marzo de 2024, Kate ha hecho múltiples menciones a la importancia de estar rodeada de la naturaleza. El pasado mes de mayo, para celebrar la Semana de Concienciación sobre la Salud Mental, compartió un vídeo en el que resaltó el poder de la naturaleza.