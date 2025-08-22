La princesa de Gales apura sus últimos días de asueto junto a su marido, Guillermo de Inglaterra, y sus tres hijos, George, Charlotte y Louise. Tras pasar unas vacaciones privadas en Grecia, la familia tiene previsto cumplir con la tradición y visitar Balmoral, la residencia campestre de Carlos III y Camila. Los reyes llegaron hace unos días y aunque Buckingham no ha confirmado fechas, se espera que los herederos y sus pequeños aterricen este fin de semana.

Se espera con ilusión la reaparición pública de Kate Middleton, que ha pasado varias semanas lejos del foco mediático por voluntad propia. La última vez que se dejó ver fue el 12 de julio en Wimbledon, una de sus citas favoritas. En plena recuperación de su cáncer, este último retiro responde a su nueva filosofía de vida, de adoptar un ritmo más lento, más familiar y en comunión con la naturaleza, algo que todavía suscita algunas críticas entre los bandos más conservadores. Por eso, desde su oficina de Kensington, han desarrollado una cuidada estrategia de marketing para mantener la popularidad de la princesa en lo más alto y está siendo de lo más efectiva.

Tras realizar un par de incursiones en su página oficial para enviar mensajes en defensa de los derechos de la infancia y la naturaleza, la princesa ha vuelto a encandilar a sus seguidores, esta vez con un carrusel de imágenes inéditas.

Las fotografías fueron tomadas en distintos días y lugares, todos ellos en plena calle. La princesa cumplía con su agenda oficial pero lejos del protocolo y la pompa británica, mostró su lado más cercano al inmortalizarse junto a algunos ciudadanos que se habían desplazado para conocerla. Kate se prestó a los selfies al más puro estilo Letizia, con simpatía y una amplia sonrisa, siguiendo la estela que está marcando su suegro, el rey Carlos III, y que está claro que van a heredar los príncipes de Gales.

.