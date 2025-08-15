Carlos III y Camila reaparecen juntos tras unas vacaciones separadas: los motivos y los detalles de su encuentro

Carlos III y Camila por fin se dejan ver juntos. El monarca británico y la consorte, que optaron por pasar sus vacaciones por separado-él en Escocia y ella en Grecia a bordo de un lujoso yate-, han reaparecido este viernes por motivo del 80 aniversario del Día de la Victoria sobre Japón, una cita en la que han homenajeado a aquellos que ayudaron a poner fin a la Segunda Guerra Mundial.

En el evento, Carlos y Camila han sido recibidos por el primer ministro Keir Starmer, el jefe del estado mayor de la defensa, el presidente nacional y presidente de la legión real británica. Después, han guardado un minuto de silencio y se ha culminado con una exhibición aérea de los Red Arrows y el Battle of Britain Memorial Flight.

Para la ocasión, el padre del príncipe Guillermo y el príncipe Harry se ha ataviado en en el uniforme de Mariscal de Campo número 4 de The Stone. Por su parte, Camila ha escogido un vestido plisado blanco de Dior y un sombrero blanco de Philip Treacy.

Este acto llega poco después de conocer el mensaje que Camila le habría mandando a Carlos III, expresado su preocupación por las acciones del príncipe Guillermo, sugiriendo que podría estar buscando generar tensiones dentro de la institución.

El mensaje de Carlos III

A través de un mensaje pregrabado, el monarca ha recordado el alto costo humano de la guerra. "Su experiencia nos recuerda que el verdadero costo de la guerra va más allá de los campos de batalla, afectando todos los aspectos de la vida. Una tragedia tristemente ilustrada por los conflictos que aún hoy siguen asolando al mundo", ha manifestado.