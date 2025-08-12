Carlos Sobera sufre un accidente en 'First Dates' y reacciona en directo: "¡Casi pierdo un ojo!"

Abril visitó el restaurante de First Dates para conocer a Yudako, su cita, pero antes de presentarse a su futura pareja, la soltera pudo conversar con Carlos Sobera. El presentador fue a recibirla, como hace habitualmente con todos los invitados, pero en esta ocasión, salió perjudicado y sufrió un inesperado incidente.

Abril entró al restaurante con un look muy atrevido y unas gafas de sol con pinchos bastante pronunciados. Cuando le dio dos besos a Carlos Sobera, no se acordó de quitárselas y le pinchó en el pómulo, muy cerca del ojo. La reacción de Sobera fue instantánea. "¡Casi pierdo un ojo!", exclamó el comunicador ante la situación.

El presentador se tomó el percance con humor y, entre risas, se dirigió a Yudako, que esperaba a Abril en la barra del bar. "Vengo herido, que lo sepas". Abril, por su parte, se disculpó por lo sucedido: "Casi me cargo a Carlos Sobera…", lamentó.

La cita entre Abril y Yudako

Abril visitó el programa de Mediaset con un mensaje claro: nunca elige bien a sus parejas. De hecho, en presentación dijo ser "como Camilo Sexto", al explicar que "siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora". "Donde pongo el ojo… ahí no es", comentó.

A pesar de sus malas experiencias, la conexión entre Abril y Yudako fue evidente desde el comienzo de la cita. Según avanzaba la cena, ambas se daban cuenta de las cosas en común que tenían y se mostraban contentas. En la decisión final, las dos lo tuvieron claro y abandonaron juntas el programa.