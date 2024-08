El programa por excelencia del amor de la parrilla de Mediaset renovó sus instalaciones y se trasladó hasta la costa de Moraira (Alicante) junto a sus comensales para que Cupido siguiera haciendo de las suyas. Más aún, First Dates cambió de cadena para emitirse en el prime time de Telecinco. Y, precisamente, hay un rostro de la cadena que este martes lanzó su propuesta para acudir al espacio de Carlos Sobera.

Fue la periodista Adriana Dorronsoro quien se puso en contacto con el presentador desde el plató de Vamos a ver para postularse como una soltera en busca de una cita a ciegas en el dating show, versión Hotel.

"Me encanta este programa, yo no me lo pierdo ningún día. Carlos Sobera, llévame que te voy a dar mucho juego", soltó la presentadora este martes, entre risas. Incluso destacó que era la "única soltera" del programa: "Si alguno más se quiere postular... Ah no, que aquí estáis todos emparejados", dijo sobre sus compañeros de plató.

Habrá que esperar si la soltera acude o no finalmente al programa en busca del amor, aunque no sería nada raro encontrarse a un rostro de Mediaset en el restaurante de First Dates, que ya intentó emparejar a Yurena, Leticia Sabater, Charo Reina, entre otros. Y, en la entrega de este martes, al primo hermano de José Luis Martínez- Almeida, el alcalde de Madrid.

La periodista de Telecinco se dio el "sí, quiero" con el productor Pablo Lasquetty en 2017, pero se acabó separando poco tiempo después. Los dos se conocieron trabajando en la redacción de Cazamariposas.