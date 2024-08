Marta Peñate destapa los secretos mejor guardados de 'Supervivientes': así es el 'baño' de los concursantes

Marta Peñate se proclamó ganadora de Supervivientes: All Stars, imponiéndose ante Alejandro Nieto y Sofía Suescun con una victoria dulce, pero con polémica incluida tras el revuelo que se generó en redes sociales. Revuelo que la canaria volvió a desatar este lunes, cuando publicó los supuestos porcentajes de las votaciones de la gran final, hasta ahora ocultos. Sin embargo, este miércoles la concursante se fue de la lengua para desvelar los secretos mejor guardados del formato estrella de Mediaset.

La reciente ganadora contó varias curiosidades sobre lo que no se ve tras las cámaras del concurso. Sobre todo, aquellas relacionadas con la higiene o el hambre: "Para beber tenemos agua e isotónico ilimitado", confiesa. No obstante, la canaria dejó claro que "no te dan comida por detrás, ojalá".

Respecto a si los concursantes pueden o no fumar en su estancia en los Cayos Cochinos, Marta Peñate contó que la organización del formato de Telecinco es de lo más estricta en este asunto. Así, está totalmente "prohibido" el consumo de tabaco. De la misma forma, los participantes solo pueden "pescar tres horas al día y hay un buzo vigilando por si ocurre algo y para grabar".

Ahora bien, la curiosidad que más llamó la atención fue la imagen que Marta utilizó para ilustrar el 'baño' que utilizan los concursantes en Honduras. Una estructura de madera en forma de inodoro "con hojas de palmera para taparlo".

Marta Peñate a través de su Instagram

La novia de Tony Spina se llevó los codiciados 50.000 euros del premio final a su cuenta corriente (o no), pues en realidad la concursante confesó hace unos días que no los dejará en el banco ni se lanzará a emprender. Peñate lo tiene claro: compartirá el dineral con su mayor amor, Tony. "El premio es mío y de mi novio, lo usaré para algo en común. Una casita, cositas que tenemos pendientes...", explicaba en la última entrega de Supervivientes.