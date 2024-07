El futuro televisivo de Marta Peñate: su firme y drástica decisión tras ganar 'Supervivientes: All Stars'

Para sorpresa de muchos, Marta Peñate se proclamaba ganadora de Supervivientes: All Stars este domingo frente a Alejandro Nieto y tras derrotar a Sofía Suescun, quien se colgó la medalla de bronce. Fue una victoria dulce para la canaria, que nunca había ganado un reality de todos en los que ha participado y, además, de los cuatro finalistas -Sofía, Alejandro, Jorge Pérez- era la única que no se había hecho con el liderato del formato de supervivencia, pues tanto Suescun como Nieto y Pérez ganaron sus respectivas ediciones. Sin embargo, la novia de Tony Spina ha tomado una drástica decisión con respecto a su futuro en la pequeña pantalla.

La también influencer confesó que no participaría más en ningún reality televisivo tras su paso por ocho programas de telerrealidad: "No voy a volver a hacer ningún reality nunca más. Este es mi último y no me voy a separar de ti en la vida porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar, me desequilibro, te necesito", expresó la concursante, refiriéndose a la compañía de su novio.

Sobre su victoria, comentó: "¡He ganado mi primer reality después de ocho! Dios mío, esto va para los que me habéis votado". Y, sí, la canaria ha participado en múltiples formatos de la parrilla televisiva. Debutó con su entrada en Gran Hermano 18, donde coincidió con Sofía Suescun y Maite Galdeano. Apenas tenía 18 años, cuando entró en la casa de Guadalix, mientras estaba atendiendo la rueda de prensa del concurso como periodista: "Eres la primera concursante de esta edición", le dijeron.

Tras su paso por Gran Hermano, Peñate decidió alejarse de la televisión un tiempo para dedicarse al sector inmobiliario. No obstante, la parilla televisiva se volvió a cruzar en su camino. Participó en La isla de las tentaciones, donde dio por concluida su relación con Lester Duque. A partir de entonces, pasó por otros formatos de la cadena de Fuencarral como La casa fuerte, Sol@s y ¡Vaya Vacaciones! En todos quedó en puestos destacados, pero nunca llegó a proclamarse ganadora hasta este domingo con la victoria en Supervivientes: All Stars.

Con el liderato a sus espaldas, la canaria puso fin a su aventura en los Cayos Cochinos. Aventura repleta de emociones, enfrentamientos y sonrisas. Así, su próxima aparición en la pequeña pantalla será este jueves en el debate final presentado por Sandra Barneda.