La productora de 'Supervivientes' responde todas las polémicas: "Es imposible guionizar a los concursantes"

Supervivientes está a punto de terminar temporada en Telecinco después de cinco meses de reality ininterrumpido, primero con la edición habitual de cada año y después con la versión All Stars que ha reunido a los grandes triunfadores del programa. Ración doble para un formato que este año ha asumido por primera vez Cuarzo, una productora que también se encarga de La isla de las tentaciones. Uno y otro son, por cierto, los programas que mejor funcionan en la cadena.

"Supervivientes era un reto muy importante para nosotros, además de hacerlo por partida doble y sin descanso", reconoce Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo. "Es el programa más difícil de producir de la televisión", reconoce en un encuentro con los medios, entre ellos Informalia. "Hemos sido fieles al formato, queríamos ser continuistas, que los espectadores no notasen grandes cambios, pero hemos metido mano en realización -con un dron y cámaras subjetivas- y hemos dado más importancia a los juegos", explica sobre las novedades que han introducido en el reality estrella de la televisión, que lo ha seguido siendo este año con un20,2% de media, diez puntos más que la cadena.

Como ocurre con todos los concursos de éxito, Supervivientes no ha estado exento de polémicas. Ángel Cristo Jr ha estado en el centro de muchas de ellas, como su fuga del recinto donde se graba el programa. "Hemos contado la verdad desde el minuto uno", manifiesta Gonzalo. Pero la situación más sensible que afecta a Cristo tiene que ver con la agresión que sufrió por parte de Arantxa del Sol, como ella misma reconoció cuando ya estaba fuera del programa. Ese episodio se produjo en un momento en el que no había cámaras, durante uno de los traslados en lancha entre las islas de Cayos Cochinos.

"Se explicó claramente: acaba una gala, se van en una barca y cuando llegan a la playa Ángel dice que ha tenido un incidente con Arantxa. Cuando se habla con él, dice que no quiere dar importancia a ese tema y Arantxa lo niega. Con estas dos versiones, el programa decide no intervenir", insiste Gonzalo. "No lo dimos importancia porque no se lo dieron ellos". Sin embargo, todo cambió en el momento en el que Arantxa explicó en un plató que dio "una colleja" a Ángel Cristo. "Cuando ella reconoció una agresión que había negado antes es cuando se decidió apartarla del programa".

Esta situación tan enrevesada ha provocado que el programa tome medidas y establezca un nuevo "protocolo" para evitar polémicas y un cruce de versiones infinito. "Ahora hay un cámara en todos los desplazamientos de los concursantes en barca".

Otra de las polémicas que ha tenido que capear Supervivientes está relacionada con Laura Matamoros, que arremetió contra el programa cuando salió del mismo, dejando caer que la organización interviene más de la cuenta para dirigir a los concursantes.

"Cuando a alguien no le sale bien el programa, tiende a echar la culpa a los demás. A nadie se le puede estar guionizando durante tres meses. A nadie se le puede obligar a decir o hacer algo que no quiere hacer", explica Gonzalo. "Lo bueno de los realities es que se ve que todo es verdad y en Supervivientes eso se nota. El único guion que hay es el de Laura Madrueño y no tiene ni cue", apunta. "¿Se habla con los concursantes? El director va verlos una vez a la semana, acompañado del médico y la psicóloga, pero nada más".

"Así es la vida ha peleado un año en una misión suicida: sustituir a Sálvame"

Al margen de Supervivientes y La isla de las tentaciones, que en otoño grabará otra edición, Cuarzo también se ha encargado de producir este año Así es la vida, cuya andadura acaba este viernes después de una incansable temporada en la que ha luchado por hacerse un hueco en la sobremesa de Telecinco.

"Es un programa del que estoy muy orgulloso. Lo tenía muy complicado desde su nacimiento, pero se va con una curva muy buena: termina con un 10% todos los días y tiene una ocupación publicitaria del 25", señala Gonzalo. "Ha peleado durante un año en una misión casi suicida, que era sustituir a Sálvame".

"Rodolfo Sancho no quería hacer el documental pero se ha fiado de nosotros"

En el terreno de las plataformas, Cuarzo sigue trabajando con ellas a través de diversas docuseries y true crimes. La más esperada es El caso Sancho (Max), sobre el juicio al hijo de Rodolfo Sancho. "Es el bombazo de la temporada, por el que se peleaban muchas productoras". El formato se estrenó con un 'episodio cero' centrado en una entrevista al actor, pero tendrá tres entregas más que se emitirán cuando haya sentencia para Daniel Sancho. "A partir de ahora, vamos a ver a un Rodolfo muy diferente al del capítulo cero".

Gonzalo explica cómo fue el proceso para convencer al actor, más allá de la negociación económica. "Nos costó muchísimo. Rodolfo se convenció hablando con nosotros y viendo el estilo de documental que queríamos hacer. Él no quería hacerlo bajo ningún concepto, pero se ha fiado y ha confiado. Ha sido un trabajo difícil, de muchos meses, conversaciones con él, sus representantes, sus abogados...", cuenta Gonzalo, que también ha sacado adelante en Cuarzo otros documentales, como el de Marta del Castillo (Netflix), El hombre sin corazón (Max) o El caso Arny (Max).